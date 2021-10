Samenvatting VT2 Amerikaanse GP: Geërgerde Verstappen toont Hamilton middelvinger en noteert geen snelle ronde, Perez snelste

Max Verstappen toonde Lewis Hamilton zijn middelvinger tijdens een mini-gevechtje halverwege de tweede vrije training voor de Grote Prij van de Verenigde Staten. Ook breekt de Nederlander later een opwarmronde af en komt daarmee niet tot het noteren van een snelle vliegende ronde. De Nederlander komt halverwege de training geërgerd terug naar de pitstraat en legde richtte zich daarna op de lange stint. De Nederlander komt niet verder dan de achtste snelste tijd.

Sergio Perez komt wel tot het noteren van een snelle tijd: de Mexicaanse teamgenoot was de snelste tijdens VT2, voor Lando Norris en Lewis Hamilton.

Samenvatting VT2

Tijdens de tweede vrije training zullen de heren coureurs en hun teams de bolides verder op snelheid willen brengen voor de Amerikaanse F1 GP. Op COTA bleek de W12 van Valtteri Bottas 0.932 seconde per ronde sneller dan de RB16B van Verstappen.

Ook achter de twee strijdende topteams waren opvallende verschillen en verschuivingen te zien in de uitslag van de eerste vrije training. McLaren opereerde buiten de top tien terwijl Ferrari de aansluiting met Red Bull lijkt te vinden. Ook beide Alfa Romeo's komen sterk uit de startblokken: Giovinazzi en Räikkönen noteerden respectievelijk de negende en tiende snelste tijd in Austin, Texas.

Stralende zon in VT2

Het raceweekend op het Circuit Of The Americas startte onder een stralende zon en dat weer zet zich voort in VT2. De luchttemperatuur is 29 graden Celsius, terwijl de temperatuur van het asfalt oploopt tot 38 graden Celsius. Chatten kunt u via deze link. Een uitgebreide samenvatting van de eerste vrije training via deze link.

Stuivertje wisselen

Na tien minuten trainen prijkt de naam van Valtteri Bottas wederom bovenaan. Perez en Verstappen komen in deze fase slechts een tiende tekort op de Mercedes, als Perez de voorlopig snelste tijd noteert. Ondertussen hebben Lewis Hamilton en Max Verstappen het daadwerkelijk even met elkaar aan de stok. De kampioenskandidaten 'racen' zij-aan-zij richting de eerste bocht. Hamilton heeft de binnenkant, maar Max Verstappen lijkt niet direct te willen 'opgeven'. Toch doet hij dat, mogelijk ook vanwege een langzaam rijdende bolide die een langer 'duel' onbewust voorkomt.

"Stomme idioot.."

Verstappen is echter niet gecharmeerd van de onbevredigende uitkomst van het miniknokpartijtje met Hamilton. "Stomme idioot", klinkt het via een zeldzaam ongecensureerde boordradio terwijl hij zijn middelvinger uitsteekt richting zijn concurrent om de wereldtitel.

Slagorde na 20 minuten trainen

Na twintig minuten trainen is Perez voorlopig het snelste voor Bottas, Verstappen, Hamilton, Norris, Sainz, Leclerc, Ricciardo en Vettel. Buiten de top tien rijden Gasly, Räikkönen, Latifi, Giovinazzi, Alonso, Tsunoda, Ocon, Russell, Schumacher, Mazepin.

Max Verstappen klaagt over de boordradio dat hij geen goed gat kan vinden en dat hij last heeft van verkeerd. "Ik kom naar de pitbox. F**K dit", zo klaagt hij terwijl de Tv-regie inmiddels de woorden van Verstappen weer deels censureert. De Limburger besluit weer naar zijn team te rijden en komt even later alsnog de baan op. Zowel Perez als Verstappen oefenen een start. Nicholas Latifi worstelt in de veertiende bocht.

Ongemakken in F1-auto's

Nikita Mazepin schrikt van een uit de pitstraat komende collega en klaagt dat het vrijwel onmogelijk is om tot een snelle ronde te komen op het Amerikaanse asfalt. Terwijl Lance Stroll klaagt over iets in zijn ogen, klaagt Esteban Ocon over iets dat tegen zijn benen aan hangt in de cockpit.

Ricciardo en Norris reden tijdens de ochtendsessie nog buiten de top tien, inmiddels lijkt het team uit Woking de snelheid gevonden te hebben. Norris noteert met nog een kwartier te gaan een tweede tijd, terwijl Ricciardo dan voorlopig de vijfde snelste auto bestuurt.

Perez voorlopig snelste

Met nog vijf minuten te gaan heeft Sergio Perez de voorlopig snelste tijd gereden voor Norris en Hamilton. Bottas, Ricciardo, Stroll en Leclerc zijn sneller dan Max Verstappen. Hij rijdt daarna een langere stint en lijkt de mogelijkheid om een snelle tijd te noteren te laten voor wat het is. De Nederlander rijdt zeventien ronden op het medium rubber. In de laatste minuten komt hij toch ook op zacht rubber nog even de baan op, maar ook dan komt de Limburger niet tot het noteren van een indrukwekkende tijd.

Fernando Alonso spint en raakt de bandenstapels

De Alpine van Alonso doet niet wat de Spanjaard had gewild in de negentiende bocht. Alonso spint op hoge snelheid van de baan en raakt de bandenstapels. De Spanjaard is vlak bij de pitstraat en kan daar nog zelfstandig naartoe rijden. Giovinazzi stopt zijn bolide - na het vallen van de vlag - langs de baan.

Max Verstappen heeft ook in de laatste minuten zijn poging om tot een snelle ronde te komen niet kunnen voltooien. Uitslag VT2 ziet u hier beneden.