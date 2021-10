Marko nog niet zeker van zijn zaak: "Zie maar twee races voor wij in het voordeel zijn"

In Turkije wist Red Bull Racing de race niet te winnen maar waren ze wel de grote winnaar van het weekend. Beide coureurs eindigde immers op het podium en Max Verstappen pakte de leiding in het wereldkampioenschap af van Lewis Hamilton. De zon schijnt weer bij het team.

Toch is adviseur Helmut Marko er nog niet helemaal zeker van. Hij ziet in de laatste zes races nog veel kansen voor Mercedes. In gesprek met F1-Insider spreekt hij zich uit: "Op het moment zie ik maar twee races waar we in het voordeel zijn door de hoogte: Mexico en Sao Paulo. Op de andere vier circuits is Mercedes momenteel in het voordeel."

Op Istanbul Park verliep in ieder geval alles volgens plan voor Red Bull en Verstappen. Dat zag Marko ook: "Natuurlijk zijn we blij met het resultaat in Turkije. Het was honderd procent damage control. Bottas lag door zijn snelheid buiten ons bereik. Hamiltons snelheid kon nog veel hoger liggen na zijn gridstraf maar hij verloor te veel tijd achter Tsunoda en Perez. Dat was het plan."