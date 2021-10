LIVE F1 Grand Prix van Turkije Kan Max Verstappen de WK-leiding overnemen in Istanbul?

De zestiende Grand Prix van 2021 start op een natte baan. De coureurs zullen op de intermediates richting de startgrid rijden voordat de opwarmronde kan worden gereden. Het op de intermediate-banden van start gaan op het circuit nabij Istanbul. GPToday doet live-verslag van de ontwikkelingen op de baan, ververs deze pagina daarom met regelmaat om op de hoogte te blijven.

Zoals hier beschreven heeft deze race een buitengewoon interessant uitgangspunt: alle ingrediënten zijn aanwezig voor een heuse kraker. De baan is nog nat van een eerdere regenbui. Het kon dus wel eens een interessant spel worden wie op welk moment besluit dat de slicks toch sneller zijn op deze baan. Ook hebben weersvoorspellers weer een goed betaalde boterham, maar een ongekend zware taak.

Start

Fernando Alonso is de enige die problemen ervaart in de eerste bocht. De Spaanse racelegende spint zijn Alpine van de baan. Verstappen blijft achter Bottas en Lewis Hamilton heeft in eerste instantie wat moeite om voorbij te komen aan Vettel. Uit herhalingen van de start valt te zien dat Gasly Alonso aantikte op het achterwiel, waarna de Spanjaard een passagier is van zijn spinnende Alpine. Alonso klaagt via de boordradio over Gasly, de Fransman laat via zijn boordradio weten dat er voor hem geen ruimte over bleef. "Ik kwam in de sandwich."

Alonso tikt Schumache in het rond

Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook de ander niet. Fernando Alonso kent dat gezegde wellicht niet: hij tikt Mick Schumacher van de baan tijdens een poging hem in te halen voor de vijftiende stek. Schumacher draait in het rond en komt verder achter zijn teamgenoot te rijden maar rijdt nog altijd voor Nicholas Latifi, die met de rode lantaarn rijdt.

Tijdstraf Gasly en Alonso

Pierre Gasly krijgt een tijdstraf van vijf seconden voor het moment waarbij hij klem kwam te zitten en Alonso van de baan reed in de eerste bocht. Alonso zelf krijgt dezelfde tijdstraf voor het van de baan rijden van Mick Schumacher. Carlos Sainz komt voorbij aan Russell.

Yuki Tsunoda maakt zich ronden lang flink breed

Lewis Hamilton rijdt op de negende positie al ronden lang achter Yuki Tsunoda. De Japanner verdedigt zijn positie met hand en tand en laat zien dat zijn AlphaTauri breed kan zijn. Carlos Sainz klimt naar de elfde stek, ook Lewis Hamilton komt verder naar voren als hij in de achtste ronde eindelijk voorbij komt aan Tsunoda. Lance Stroll laat zich bij de eerste poging al inhalen door de zevenvoudig wereldkampioen in de Mercedes. Lando Norris krijgt de Mercedes van Hamilton langszij tijdens de elfde ronde van de race. Hamilton klimt naar de zesde positie.

Rangorde na veertien ronden rijden

Na veertien ronden rijden is de volgorde: Bottas leidt voor Vertappen, Leclerc, Perez, Gasly, Hamilton, Norris Stroll, Tsunoda en Sainz. Pierre Gasly wordt met een groot snelheidsverschil ingehaald door Lewis Hamilton. De Brit komt met DRS en een slipstream met gemak voorbij aan de AlphaTauri. Hamilton klimt naar de vijfde positie, terwijl de race nog maar vijftien ronden oud is.

Eerste slijtage op de intermediates zichtbaar

Lewis Hamilton geeft aan dat zijn intermediates glad worden aan de binnenkant. Er ontstaat inderdaad een lijn in het rubber van de Mercedes. Max Verstappen ligt drie seconden achter Bottas, terwijl Charles Leclerc vijf seconden achter Verstappen rijdt. In de 22ste ronde komt Daniel Ricciardo als eerste naar binnen; hij wisselt van inters naar inters.

Tsunoda spint

Yuki Tsunoda spint in de negende bocht en moet zijn AlphaTauri weer in de juiste richting draaien om zijn weg te vervolgen. De Yuki - the rookie - Tsunoda valt terug naar de dertiende stek. Bij Aston Martin wordt de coureurs verteld dat Daniel Ricciardo weliswaar nieuwe intermediates heeft laten monteren, maar dat hij er juist langzamere tijden mee noteert.