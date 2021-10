Perez worstelt van tiende naar vierde op de vrijdag: "Als wij paar tienden afsnoepen zou het er goed moeten uitzien"

Sergio Perez wist het tempo tijdens de eerste vrije training niet te volgen en noteerde de tiende snelste tijd. Tijdens de tweede vrije training voor de Turkse Grand Prix herstelde de Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen zich door sneller te zijn dan zijn teamgenoot. Max Verstappen kwam niet verder dan de vijfde snelste tijd tijdens de vrijdagmiddagsessie.

Sergio Perez bleek dus sneller op de vrijdagmiddag. Max Verstappen zegt dat het team van Red Bull Racing een lange avond voor de boeg heeft om het lek boven te krijgen en om te zorgen dat de auto morgen alsnog snel genoeg gaat zijn om vooraan mee te kunnen doen tijdens de Turkse Grand Prix.

Sergio Perez laat na de vrijdagse trainingen weten: "Over het algeheel was het inderdaad een uitdagende vrijdag. Mercedes zat er sterk uit, maar hopelijk zijn wij vanavond en vannacht in staat om er een paar tienden vanaf te snoepen om er morgen goed bij te staan."

Hij vertelt dat het allemaal om de balans draait: "Het gaat allemaal om compromissen, weet je? Ik denk dat als je teveel de ideale balans probeert te vinden voor de kwalificatie, dan offer je een beetje teveel van de snelheid op de lange run en dat is hier nogal belangrijk omdat inhalen hier relatief makkelijk is. Ik denk dat een aantal auto's dat gaat proberen zondag, in het geval het dan droog is. Maar daarnaast: ik denk dat het een positieve vrijdag was en hopelijk zijn wij in staat om een paar tienden te vinden en dan zou het er goed uit moeten zien."

Max Verstappen komt twee WK-punten tekort op Lewis Hamilton, terwijl Red Bull Racing een achterstand heeft van 33 punten op Mercedes. Lewis Hamitlon moet zondag tien plaatsen inleveren op de startgrid vanwege het vervangen van de motor.