LIVE Kwalificatie Grand Prix van Turkije Wie glibbert en glijdt er richting pole position op een half nat, half droog Istanbul Park?

Live-verslag van de kwalificatie voor de Grand Prix van Turkije op Intercity Istanbul Park. Terwijl Lewis Hamilton op vrijdag veruit de snelste was en Max Verstappen tekort kwam in Istanbul, zo anders was de derde vrije training van zaterdagochtend. Op een natte en langzaam opdrogende baan werd het een spin-gala voor veel coureurs, waarbij Pierre Gasly uit de bus kwam als snelste terwijl Max Verstappen de tweede snelste tijd noteerde.

Bij aanvang van de kwalificatie is het droog, maar er wordt wel regen verwacht, zo wordt diverse coureurs gemeld via de boordradio. De buitentemperatuur is 18 graden Celsius, terwijl de asfalttemperatuur 22 graden Celsius is. De coureurs zijn klaar voor de kwalificatie, zo valt te zien op de sociale mediakanalen van de diverse teams.

Q1

Alle coureurs komen met haast de baan op, want iedereen wil zo snel mogelijk een tijd genoteerd hebben nu de baan nog niet nat is. Er wordt over een aantal minuten regen verwacht, en dus heeft iedereen haast. Lewis Hamilton heeft geen zin in getrut en zet snel aan voor een snelle ronde. Hij gaat te wijd in bocht 1, zijn tijd wordt hem ontnomen. Carlos Sainz spint van de baan en ook Max Verstappen spint in het rond. De Nederlander klaagt dat hij nog altijd weinig grip heeft. Tsunoda gaat van de baan, raakt boarding maar kan doorrijden.

Met nog zo'n vijf minuten te gaan in dit eerste deel in de kwalificatie is de rangorde als volgt: Gasly, Alonso, Leclerc, Bottas, Norris, Verstappen, Russell, Ricciardo Hamilton, Latifi, Sainz, Schumacher, Perez en Vettel. Afvallers zouden zijn Giovinazzi, Stroll, Tsunoda, Räikkönen en Mazepin. Er zijn echter nog vijf minuten te gaan in Q1.

Omdat de baan steeds sneller wordt en de voorspelde regenbui uitblijft, moeten de coureurs op de baan blijven om steeds hun tijd aan te scherpen. Max Verstappen lijkt even in de gevarenzone te komen, nadat van hem een rondetijd wordt afgenomen vanwege het niet respecteren van de baanlimieten. De Nederlander kan alsnog een goede ronde rijden en klimt naar de voorlopig tweede tijd. Er zijn wat druppels op de lens van de camera's, maar echt regenen doet het niet.

Afvallers Q1

Voordat de klokken weer op nul worden gezet, is de rangorde in Q1: Hamilton, Verstappen, Gasly, Leclerc, Perez, Bottas, Norris, Alonso, Sainz, Tsunoda, Russell, Ocon, Stroll, Schumacher en Vettel. Afvallers zijn Ricciardo, Latifi, Giovinazzi, Räikkönen, Mazepin.

Q2