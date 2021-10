LIVE VT2 Grand Prix van Turkije Wie brengt de auto het beste op racesnelheid op Intercity Istanbul Park?

Live-verslag van de tweede vrije training voor de Grand Prix van Turkije op Intercity Istanbul Park. Ververs deze pagina met regelmaat om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het circuit. De Turkse Grand Prix is de zestiende race van dit zinderende seizoen 2021: een seizoen waarin Lewis Hamilton en Max Verstappen elkaar maar nipt ontlopen. De twee schelen slechts twee punten in verschil in het voordeel voor Lewis Hamilton in de huidige WK-stand.