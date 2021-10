Verstappen te spreken over speciale Honda-livery: "Het wordt speciaal"

Tijdens de Turkse Grand Prix zullen de Red Bulls er iets anders uit zien dan normaal. Als een soort ode aan Honda zullen de wagens in de klassieke Honda Formule 1-wagens rondrijden. Dat betekent dat Max Verstappen zijn jacht op de wereldtitel in het maagdelijk wit gaat voortzetten.

Op zijn eigen website kijkt Verstappen naar de samenwerking met de Japanse motorleverancier: "Het voelt altijd speciaal om voor Honda te racen, ook zonder speciale livery. Voor ons en Honda is het jammer om de GP van Japan te missen maar het is gaaf dat we iets in Turkije doen om dat te vieren. Het wordt speciaal, dus ik kijk er naar uit."

De Limburger kijkt terug op de mooie momenten die hij samen met Honda heeft beleefd: "Mijn mooiste herinneringen aan Honda zijn natuurlijk de overwinningen, vooral mijn eerste met hen, die was heel emotioneel. Samenwerken met Honda was genieten en ze zijn elke race super gemotiveerd en gepassioneerd om altijd zo goed mogelijk te presteren."