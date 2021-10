Hamilton heeft geen probleem terugkeer zilveren Mercedes

Mercedes is een historische naam in de wereld van de autosport. Ze waren jarenlang simpel te herkennen aan hun historische zilverkleurige livery. Maar vorig seizoen kwam daar een eind aan en werd de wagen zwart. Het was een wens van Lewis Hamilton als statement in zijn strijd tegen racisme.

Hamilton staat bekend als een strijder voor diversiteit en tegen racisme. Toen in 2020 de Black Lives Matter-protesten wereldwijd steeds groter werden ontpopte Hamilton zich tot een frontman in de sport op dit gebied. Hij zorgde ervoor dat er tijdens Grand Prix-weekenden veelvuldig aandacht werd gegeven aan zijn strijd. Ook zijn team deed mee en veranderde de kleur van de bolide.

Silberpfeilen

Toch heeft Hamilton er geen enkel probleem mee als de Mercedes volgend jaar weer zilver is. In gesprek met Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Ik heb er niet echt een mening over, het zijn van oorsprong Silberpfeilen. Toen ik vorig jaar vroeg of we de auto zwart konden verven had ik nooit verwacht dat het zo lang zou duren. We hebben er ook nog een tweede seizoen aan vastgeplakt, dat is echt gaaf."

Fijne verandering

De kleur van de auto maakt Hamilton dan ook niet zoveel meer uit. Sterker nog hij ziet het graag gebeuren: "Als we terugkeren naar de oude kleur zou dat een fijne verandering zijn. Het weerhoudt ons niet van de veranderingen die we intern doorvoeren. Als we maar echt blijven pushen voor meer diversiteit ook doormiddel met de samenwerking met onze partners."