Horner geniet van strijd: "Hoe meer Toto zich opwindt, het leuker het wordt"

De strijd tussen om het wereldkampioenschap is enorm intens. Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn in een prachtig duel verwikkeld en ook hun teams Red Bull Racing en Mercedes doen daar gezellig aan mee. De teams bestrijden elkaar niet alleen op de baan maar ook verbaal.

Red Bull-teambaas Christian Horner is niet vies van het geven van zijn mening. In gesprek met het Britse Channel 4 gaat hij in op de titelstrijd: "Natuurlijk is het de eerste keer waar Toto en Mercedes echt worden uitgedaagd. Hij bevindt zich in een situatie waar waar alles al klaar was, de coureurs hadden getekend, de motor zat al in de auto. Hij heeft het fantastisch gedaan door het team nog steeds te laten winnen. Maar er is geen echte competitie geweest."

Horner geniet van de strijd met zijn concurrenten en dan vooral van zijn eigen duel met collega Wolff. Hij gaat nog even in op de verschillen tussen hem en de Oostenrijker: "Ik wil heel graag aan de frontlinie staan, ik zit op de pitmuur met de strategen en de engineers. Toto zit in de garage naast de persjongen, dus het zijn verschillende functies, verschillende rollen. We houden van de competitie en hoe meer Wolff zich opwindt hoe leuker het wordt."