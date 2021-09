LIVE F1 GP Rusland: Droomsenario voor liefhebbers van spanning en sensatie in titelgevecht Verstappen versus Hamilton, regen verwacht

Volg hier live de Grand Prix van Rusland in de straten van Sotsji via GToday's live-verslag. Ververs deze pagina dan ook met regelmaat om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen vanaf het circuit.

Het belooft een spannende middag te worden. De liefhebbers van een intens titelgevecht hadden zich geen beter scenario kunnen bedenken als uitgangspunt voor de race in Sotsji, Rusland vandaag. Kampioenschapsleider Max Verstappen start de race van achteren en zal gaan aanvallen om zijn weg terug naar de top te vinden, terwijl Lewis Hamilton vanaf de vierde startplaats de race aanvangt. De twee heren verschillen slechts vijf WK-punten.

De Russische Grand Prix vormt in Sotji het toneel van de vijftiende aflevering in een tot noch toe sensationeel en uitermate spannend F1-seizoen 2021. Lewis Hamilton verzuimde om pole position te trainen in Rusland, omdat hij een foutje maakte bij het inrijden van de pitstraat. De Brit geeft toe dat het niet de druk is waaronder hij bezweek. Valtteri Bottas start vlak voor Max Verstappen na een motorwissel. Ook Ferrari's Charles Leclerc start achteraan het F1-veld. Bij afwezigheid van de toppers kunnen ook de wat mindere goden vandaag proberen hun slag te slaan in de straten van Sotsji.

Vier auto's moeten achteraan het veld aanvangen vanwege hun motor-penalty's. Max Verstappen, Valtteri Bottas, Charles Leclerc, en Nicholas Latifi starten achteraan. Lewis Hamilton start als vierde. Hamilton zal wellicht flink kunnen toeslaan in het wereldkampioenschap, maar hij start tussen mannen die absoluut niets te verliezen hebben. Hamilton heeft daarentegen veel te verliezen en dus zal hij zich wellicht conservatief opstellen. De kleinste aanrijding kan enorm kostbaar voor hem uitpakken.

Fascinerende startopstelling

De run naar de eerste bocht is een lange rit, waarbij coureurs een slipstream van hun voorligger kunnen pakken. Lando Norris was dan weliswaar in de wolken met zijn eerste pole position, maar hij beseft dat Sotsji het minder ideaal is voor de polesitter vergeleken met andere circuits. In de paddock gaan verhalen rond dat Mercedes mogelijk ook Lewis Hamilton's Mercedes-krachtbron nog zou kunnen vervangen zodat ook hij achteraan zal moeten starten. Dat scenario lijkt echter niet aannemelijk, aangezien Hamilton vanaf de vierde starplek potentieel veel goed zou kunnen maken in zijn achterstand van 5 WK-punten ten opzichte van de Nederlandse Red Bull-rijder.

De FIA bevestigt de definitieve startopstelling:

Komt er regen uit die donkere luchten?

Donkere wolken hangen rondom het circuit. Lewis Hamilton krijgt voorafgaande aan de opwarmronde te horen van zijn team dat het weer "behoorlijk onvoorspelbaar zijn". Er zou mogelijk wat regen kunnen vallen aan het begin van de race. Bij Ferrari wordt verwacht dat het tijdens de zevende ronde kan gaan regenen. Bij McLaren wordt gezegd dat het wellicht een licht regenbuitje gaat zijn. Max Verstappen meldt tijdens de formatieronde dat zijn batterij leeg loopt: "Ik weet niet wat er aan de hand is", aldus de Limburger. "All good now", klinkt het even daarna.

Start van de race

Lewis Hamilton verliest plaatsen, Alonso schiet rechtdoor in eerste knik. Verstappen is Giovinazzi voorbij. Hamilton heeft het aan de stok met Ricciardo. Alonso is voor de beide heren de baan weer op gekomen. Ricciardo prikt hem erlangs en Hamilton sluit achter Alonso aan.

De top tien na doorkomst ronde 1: Sainz leidt voor Norris, Russell, Stroll, Ricciardo, Alonso, Hamilton, Perez, Ocon en Räikkönen. Hamilton komt voorbij aan Alonso. Na vier ronden is Verstappen zestiende, een ronde later pakt hij ook Nikita Mazepin . Als Verstappen per ronde een auto blijft inhalen, dan ligt hij in de vijftiende ronde op P1.