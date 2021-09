Horner: "Adrian Newey heeft nieuw contract ondertekent"

Het huidige seizoen loopt vooralsnog op rolletjes voor het team van Red Bull Racing. Max Verstappen is in een felle titelstrijd verwikkeld en voor de motorafdeling zijn al enkele grote vissen binnen gehengeld. En het allerbelangrijkste is dat ook Adrian Newey binnenboord blijft.

De belangrijke Red Bull-man was onderdeel van een aantal wilde geruchten die de ronde deden. Zo werd er door sommige beweerd dat hij Red Bull ging verlaten en naar Aston Martin zou gaan. De man achter kampioensauto's van Williams, McLaren en Red Bull blijft echter het team waar hij al geruime tijd in dienst is.

Nieuw contract

In gesprek met de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport spreekt Horner zich uit over zijn collega: “Adriaan is blij met ons en heeft zijn contract verlengd. Hij werkt al 16 jaar bij Red Bull en is dol op onze manier van werken. Hij blijft super positief.”

Dat betekent dat Red Bull op volle oorlogssterkte door zal gaan met hun jacht op de wereldtitel. Verstappen is immers in een ferm duel om de titel verwikkeld en ook de contouren voor 2022 worden steeds meer zichtbaar. Met het verlengen van het contract van Newey zijn de belangrijkste rollen allemaal weer vervult.