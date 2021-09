Lewis Hamilton na bestrafte Verstappen-crash: "Ik ben trots op de stewards"

Lewis Hamilton zegt "trots" te zijn op de stewards van de FIA die Max Verstappen hoofdzakelijk als veroorzaker aanwezen van de crash in de Variante de Rettifilo op Monza. Hamilton en Verstappen raakten elkaar nadat Hamilton de pitstraat uitgereden kwam. De twee weigerden toe te geven en kwamen met elkaar in aanraking. Verstappen werd gelanceerd op de verhogingen buiten de chicane en landde gevaarlijk bovenop de W12 van Hamilton.

Lewis Hamilton denkt dat er nu een precedentwerking uitgaat van de straf na de crash met Verstappen. Persbureau AP citeert de snelle Britse zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes. "Ik ben trots op de stewards. Ik heb wat tijd nodig om er echt over na te denken, maar ik denk dat het zeker een precedent schept en ik denk dat het belangrijk is voor ons om vooruit te komen, voor de veiligheid van de coureurs dat er strikte regels zijn."

"Betere protocollen invoeren"

Toen de penalty voor Verstappen nog niet bekend was zei Hamilton: "Er is een punt waarop je moet toegeven, over de run-off moet gaan, en ik weet niet zeker waarom Max dat niet deed. Dit zal doorgaan, maar we moeten leren van onze scenario's en op de juiste weg komen. Ik heb geen geschiedenis van deze incidenten en als je ermee wegkomt, ga je gewoon door. We moeten dit wel onderzoeken, zodat de juiste beslissingen worden genomen. Niemand wil zien dat iemand gewond raakt. Als we betere protocollen invoeren, kunnen we dit soort dingen misschien in de toekomst vermijden.”