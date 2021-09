Toto Wolff: "Gedachte over wisselen motor Hamilton"

De strijd om het kampioenschap is dit seizoen heel close. Nu niet alleen in punten tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen maar nu ook in het gebruik van motoren. Nu ze allebei bijna door hun motoren heen zijn ligt een gridstraf op de loer.

Mercedes-teambaas Toto Wolff sluit niet uit dat zijn kopman dit weekend al aan de straf zal moeten. Na de eerste vrije training op Monza liet hij zich tegenover Sky Sports uit over de kwestie: "We hebben allemaal problemen met de power units, maar alleen met de betrouwbaarheid. Deze power units werken heel hard en het is de vraag hoe ze degraderen. Er is een gedachte (een PU wissel) voor dit weekend maar we hebben daar nog geen conclusie voor."

Eerder liet Max Verstappen weten dat Red Bull dit weekend niet van plan is om een nieuwe motor in de wagen te lepelen. Dat zou dus betekenen dat Verstappen in het voordeel is dit weekend. Als Hamilton namelijk een straf krijgt voor een motorwissel kan Verstappen daarvan profiteren. Maar dat kan ook betekenen dat Red Bull reageert en toch maar een motor wisselt. Of dit überhaupt aan de orde is moet nog blijken. Eerst moeten er nog een kwalificatie, een tweede vrije training en een sprintkwalificatie plaats vinden.