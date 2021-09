Domenicali wil inzetten jonge coureurs in vrije training verplicht maken

Veel Formule 1-teams hebben tegenwoordig opleidingsprogramma's voor jonge coureurs. Maar de teams hebben ook maar twee race-stoeltjes dus zie je met enige regelmaat dat er talentvolle coureurs zijn die geen kans krijgen in de Formule 1, zelfs niet tijdens vrije trainingen.

Het is een doorn in het oog van de CEO van de sport, Stefano Domenicali. De Italiaan heeft er echter wel over nagedacht. In gesprek met Motorsport.com gaat hij erop in: "Ik denk dat een van de onderwerpen die we moeten bespreken het managen van de groei van jonge coureurs is. Het onderwerp jonge coureurs is heel belangrijk en interessant voor ons en dat is waarom ,in tijden waar testen gereguleerd is, er ideeën zijn die we beide de volgende gesprekken met de teams gaan bespreken."

De vraag is dan, wat is Domenicali's idee? Het Italiaanse kopstuk van de sport heeft hier in ieder geval over nagedacht. "In het bijzonder willen we het inzetten van jonge coureurs in de vrije training verplicht maken. Dit zal de teams minder tijd geven om dingen uit te proberen voor de race wat er voor zou moeten zorgen dat het evenement spannender wordt."