Robert Kubica kan niet volop genieten van zijn tijdelijk terugkeer in F1

Robert Kubica viel afgelopen weekend in voor de vanwege een positieve coronatest afwezige Kimi Raikkonen. Als de Fin deze week niet twee negatieve coronatests doorstaat, dan zal de hij wederom niet kunnen deelnemen aan de race. In dat geval zal het team wederom een beroep doen op de diensten van hun test- en reserverijder Robert Kubica.

Hoewel Kubica achter zijn teamgenoot Giovinazzi als vijftiende over de streep kwam in Zandvoort, zorgt de situatie ervoor dat Kubica niet volop kan genieten van zijn tijdelijke terugkeer in de F1.

"Eigenlijk genoot ik er niet echt van, zelfs niet toen ik vooraan vocht in de Formule 1. Het is een veeleisende en stressvolle sport. Je voelt je natuurlijk voldaan door bepaalde resultaten en het werk dat je hebt gedaan, maar daar heb je in het weekend geen tijd voor", stelt Kubica na zijn goede resultaat tijdens de Zandvoortse race door de duinen.

Kubica herstelde jarenlang van een zware rallycrash, waarbij hij de kracht in één arm grotendeels verloor. De laatste keer dat Robert Kubica achter het stuur van de Alfa Romeo zat vóóraf aan de Nederlandse Grand Prix was tijdens een vrijdagtraining op de Red Bull Ring in Oostenrijk.