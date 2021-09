Bijna drie miljoen TV-kijkers zien Max Verstappen winnen op Zandvoort

De Grand Prix van Zandvoort is met bijna drie miljoen TV-kijkers de best bekeken F1-race in bijna twintig jaar. Dat blijkt uit cijfers van SKO, Stichting Kijkonderzoek. Volgens SKO was de race van zondag de best bekeken race sinds 2002, vanaf het moment dat SKO de kijkcijfers onderzoekt.

Naar Ziggo Sport en Ziggo Sport Select keken respectievelijk 1,64 miljoen kijkers en 1,34 miljoen kijkers.

De TV-uitzendingen blijven records boeken, het vorige kijkcijferrecord was de Grand Prix van Bahrein begin dit jaar. Daar keken 1,93 miljoen bezoekers naar. Gemiddeld keken er zo'n twee miljoen mensen naar de nabeschouwing blijkt uit de cijfers van SKO.