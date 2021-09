Live F1 Dutch Grand Prix: Kan Max Verstappen in de voetsporen treden van NIki Lauda op Zandvoort?

Voor de race

Max Verstappen gaat vandaag in zijn Red Bull op jacht naar de zege in de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Als de Nederlander weet te winnen dan neemt hij de leiding in het wereldkampioenschap Formule 1 weer over van Lewis Hamilton. De race begint om 15.00 uur.

Als Verstappen wint neemt niet alleen de leiding in het kampioenschap van de Formule 1 over van zijn grote rivaal Lewis Hamilton van Mercedes, maar wordt hij ook opvolger van Niki Lauda die de laatste Grand Prix van Zandvoort 36 jaar geleden op zijn naam schreef. Het kan dus een bijzondere dag worden voor Max Verstappen en Red Bull Racing.

Langs de baan zitten dit hele weekend al zo'n 70.000 racefans per dag. Vandaag valt op dat er al vroeg veel F1-fans aanwezig zijn op het circuit door de duinen.

De snelste ronde tijdens de kwalificatie werd dus gereden door Max Verstappen. Hij reed zijn Red Bull RB16B in 1:08.885 rond het 4,2 kilometer lange circuit dat glooit door de Noord-Hollandse duinen. De startopstelling voor de race vindt u hier.

Race day... het verleden krijgt eindelijk een vervolg.#DutchGP pic.twitter.com/rh869JVZeR — RTL GP Magazine (@RTLGPMagazine) ___Escaped_link_6134c580df6fd___

Ideaal weer

Het hele weekend zijn de weersomstandigheden al ideaal te noemen om te racen. Tijdens de Formule 3 wedstrijd van deze ochtend scheen de zon nog volop, inmiddels is de buitentemperatuur opgelopen tot 21 graden Celsius.

Latifi en Perez starten uit de pitstraat

Sergio Perez en Nicholas Latifi starten vanuit de pitstraat. Gisteren kwam Sergio Perez niet door naar Q2, waardoor hij vanaf de zestiende startplek zou starten. Perez heeft een nieuwe motor in zijn auto gekregen na de slechte kwalificatie van zaterdag. Het team besloot om Perez van zijn vierde krachtbron te voorzien en daarmee de gridstraf te incasseren voor het gebruik van een vierde krachtbron gedurende het seizoen. Nicholas Latifi crashte tijdens het tweede deel van de kwalificatie en daarna was een versnellingsbak wissel nodig, ook werd de voorvleugel op de auto van de Canadees vervangen. Ook Latifi start dus vanuit de pits.

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben in de pitstraat nog gesproken met Max Verstappen en Christian Horner van Red Bull Racing. De broer van de mede-eigenaar van het circuit is te zien op foto's op het Twitter-account van het Koninklijk Huis.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn dit weekend aanwezig bij de Formula 1 Dutch Grand Prix in Zandvoort. Voorafgaand aan de race op zondag ontmoet het Koninklijk gezin autocoureur Max Verstappen. https://t.co/6NuAFlYIwz pic.twitter.com/hLObGMCF8i — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) ___Escaped_link_6134c580df702___

Jos Verstappen heeft kippenvel

Jos Verstappen heeft "kippenvel" vertelt hij vanaf de startgrid in gesprek met Jack Plooij van ZiggoSport. Verstappen is onder de indruk van alle feestelijkheden vanaf de tribunes. Het is ondertussen voor Max Verstappen zaak om zijn hoofd koel te houden, weet vader Jos. "Er kan vanalles gebeuren, hij heeft de beste uitgangspositie, hopelijk heeft hij een goede start en dat hij de race kan uitrijden", vertelt Jos Verstappen.

Wilhelmus

Kippenvel zullen velen hebben gehad bij het horen van het Wilhelmus. Davina Michelle bracht samen met het orkest van defensie het volkslied ten gehore. Bij Mercedes bedient de leukste thuis het Twitter-account van de regerend wereldkampioenen.

Nice to see so many McLaren fans here this weekend. — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 5, 2021

Start

Max Verstappen komt als eerste door de Tarzanbocht, Max Verstappen trekt een gat richting de beide Mercedessen. Antonio Giovinazzi heeft een lastige start. Hij zakt in de eerste ronde terug van de zevende plaats naar de tiende positie. Max Verstappen trekt in de eerste ronde een gat van 1,8 seconde ten opzichte van Lewis Hamilton. De eerste klap in een daalder waard.

Ricciardo rookt

De McLaren van Daniel Ricciardo rookt, meldt George Russell vanuit de Williams. De beide Haas-bolides knokken hevig bij het opkomen van het rechte stuk, Mick Schumacher moet toegeven als Nikita Mazepin de Duitser bijna de pitstraat lijkt in te snijden. Een ronde later komt Mick Schumacher vroeg naar de pits voor een eerste pitstop. Sergio Perez vangt de race op de harde band aan en is vanuit de pitstraat gestart. Hij remt zich een vlakke kant op zijn rechtervoorwiel als hij achter Nikita Mazepin rijdt en een poging waagt om de Rus in te halen.

Top tien

Na 9 ronden rijden is de pikorde als volgt: Verstappen leidt voor Hamilton, Bottas, Gasly, Leclerc, Sainz, Alonso, Ocon, Ricciardo en Giovinazzi. Sergio Perez moet vanaf de negentiende plaats de pitstraat in voor een extra pitstop, vanwege de vlakke kant op de wielen. Hij wisselt naar de medium-band. Sebastian Vettel wisselt in de elfde ronde naar de harde band.