Rechter in Haarlem komt met uitspraak kort geding over schorsing vergunning Zandvoortse F1 GP

De rechtbank in Haarlem doet vanmiddag uitspraak in het kort geding over de natuurvergunning voor de al in opbouw zijnde Formule 1 Grand Prix die komende weekend gepland staat op het vernieuwde circuit van Zandvoort.

Milieuclub Mobilisation for the Environment (MOB) probeert de race te elfder ure te dwarsbomen via een voorlopige voorziening over de natuurvergunning. Insteek is het mogelijk schorsen van de natuurvergunning.

De uitstoot van stikstof zou te hoog zou zijn. Daarom wil de milieuclub proberen de natuurvergunning voor de F1 GP van Zandvoort te laten schorsen.

Als dat gebeurt heeft dat mogelijk gevolgen voor de Grand Prix die komend weekend gepland staat op het circuit in de duinen.

Komend weekend zitten er zo'n 70.000 racefans langs de baan door de Noord-Hollandse duinen. Tijdens de behandeling van het kort geding stelde de milieuorganisatie nog voor de Formule 1-race desnoods zonder publiek door te laten gaan. Volgens de organisator van de race is dat onacceptabel. Ook de provincie Noord-Holland wijst zulks af.

Zowel de provincie als het circuit menen dat de Formule 1 valt onder het recht dat Zandvoort al jaren heeft om grote evenementen te organiseren. Over de vermeend te hoge stikstofcijfers loopt ook nog een bodemprocedure, die over de Grand Prix heen getild wordt.

De zandhagedis en de rugstreeppad konden eerder geen roet in het eten gooien voor de organisatoren van de Grand Prix, omdat de rechter de belangen van het wereldwijd bekeken evenement groter achtte.

De uitspraak wordt vanmiddag verwacht.