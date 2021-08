Einde aan ophef over artiesten bij Dutch Grand Prix? Lammers: "Bashen prins Bernhard is zó goedkoop"

Dj's die tussen de trainingen tijdens de Nederlandse Grand Prix op Zandvoort plaatjes draaien om "het publiek zoveel mogelijk op hun plaatsen te laten zitten", worden daarvoor betaald. Dat maakte de organisatie bekend waarmee ook duidelijk is dat Zangeres Davina Michelle toch het Wilhelmus zingt voorafgaand aan de Grand Prix die komende weekend wordt verreden op Nederlandse bodem.

Hoewel Michelle eerder had toegezegd gratis het Wilhelmus te komen zingen voorafgaande aan de race, zei ze afgelopen vrijdag na ontstane commotie dat zij alleen nog zou willen zingen als de andere artiesten betaald zouden worden voor hun diensten. Vorige week klaagde een artiest dat hij was benaderd "namens prins Bernhard" om onbetaald te komen optreden. Vanuit de evenementensector is er veel onbegrip over het doorgaan van de race, terwijl festivals in september nog niet vallen onder de versoepelde coronamaatregelen.

"Entertainmentprogramma aangepast"

De race-organisatie stelt nu dat het "entertainmentprogramma van de Formule 1 is aangepast" In een persbericht meldt de organisatie van de Dutch Grand Prix: "Met verschillende dj's vanaf diverse plekken zal het publiek op de tribunes worden vermaakt. We zijn vereerd en blij dat Davina het Wilhelmus zal vertolken voor onze racefans."

Lammers: "bashen van prins Bernhard is zo goedkoop en in contrast met de feiten."

Een zanger van de groep Chef'Special vertelde vorige week in de media dat prins Bernhard verzocht zou hebben om gratis op te treden, hij zou dat hebben gedaan via een email. Volgens Jan Lammers ligt dat genuanceerder. Lammers vertelde lichtelijk geërgerd in de studio bij NOS Langs De Lijn dat de naam van de prins wordt gebruikt om makkelijk een punt te maken. Lammers legt uit dat er in de organisatie van die mail iets niet goed gegaan is.

Lammers zei op NPO Radio 1: "Het had niet mogen gebeuren. We gaan het met de mensen in kwestie zelf oplossen, niet via de media." De mail was uit naam van Bernhard gestuurd, maar niet door de prins zelf, benadrukt de sportief directeur van de F1-race. "Prins Bernhard wordt er bij gehaald om zijn punt te maken. De frustratie zit volgens mij vooral bij de beperkingen in de festivalsector. Alle bandleden krijgen gewoon betaald."

Lammers vertelt verder bij Langs de Lijn: "Laten we niet vergeten dat Bernhard voor de media is wat suiker en zout is voor de voedselindustrie. Ik vind het zo jammer. Al die mensen praten zo gemakkelijk over 'de pandjesbaas' en 'de huizenmelker'. Niemand weet hoe het precies zit." Over het statement van Davina Michelle is Lammers wel tevreden.

Niet heen en weer lopen

Eerder was er sprake van optredens van artiesten op de racebaan, maar dat is nu van de baan. Het publiek mag tijdens de optredens van de dj's niet opstaan of dansen. De Formule 1 mag volgens het demissionaire kabinet doorgaan omdat het om een geplaceerd evenement gaat. Festivals en grote concerten zijn tot nu toe verboden, de entertainmentsector is hier woedend over en voert al weken actie. De organisatie van de Dutch Grand Prix op Zandvoort laat weten dat artiesten die tussen de trainingen door het publiek zullen vermaken worden betaald. De gemeente Zandvoort vindt dat de Dutch Grand Prix, ondanks optredens van diverse dj's tijdens het meerdaagse evenement, "geen verkapt festival" is, zo stelt een woordvoerder van de gemeente. "Volgens de richtlijnen van de overheid moeten mensen op hun plaats blijven zitten", schrijft het ANP.

Camping

Ook was er onvrede over de Official 538 Dutch Grand Prix Village, een camping vlak bij het circuit. Festivals mochten van het demissionaire kabinet mede niet doorgaan vanwege de campingfaciliteiten. De organisatie van de F1-race zegt dat er op de camping geen activiteiten of feesten worden georganiseerd. Komende vrijdag sturen Lewis Hamilton, Max Verstappen en de andere snelle jongens hun bolides de baan op voor de eerste vrije training tijdens de Grand Prix op Zandvoort.