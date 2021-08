Lewis Hamilton derde na deceptie op Spa-Francorchamps: "Hopelijjk krijgen fans hun geld terug"

Lewis Hamilton zegt na zijn klassering als derde tijdens de Belgische Grand Prix dat hij hoopt dat de fans hun geld zullen terug krijgen.

Hamilton noteerde gisteren de derde tijd tijdens de kwalificatie. De kortste race ooit bestond uit een aantal ronden achter de safetycar. De aanwezige toeschouwers hebben zeker drieënhalf uur in de zeikende regen en kou zitten wachten op niets.

De regenval maakte het racen volgens Race Control onmogelijk. De formatieronden vonden ook achter de safetycar plaats, er werd nooit echt geracet. Hamilton zegt na afloop zich vooral allereerst te bekommeren om de ontgoochelde fans langs de baan.

Hamilton: "Allereerst wil ik zeggen dat ik meevoel met de fans. Het is niemands fout. Om bij ons te blijven om zo lang te wachten op een potentiële race: zij wisten dat dat de situatie op de baan niet verbeterde toen ze ons naar buiten stuurden, out there."

Hamilton lijkt het niet eens te zijn met de gang van zaken tijdens de mogelijk grootste deceptie voor F1-fans sinds de Amerikaanse Grand Prix van 2005.

De besluitmakers in Race Control wisten dat er minimaal twee ronden achter de safetycar gereden moesten worden om een resultaat op de klokken te krijgen en te kunnen spreken van een Grand Prix.

Hamilton: "Twee ronden rijden achter een safetycar is het minimum voor deze race en ik hoop dat de fans hun geld zullen terugkrijgen."

"Hoogstens vijf meter zicht"

Hamilton legt uit waarom de race niet door kon gaan vandaag. "Je kon hooguit vijf meter voor je kijken, en verder zag je alleen het rode flitsende licht van je voorganger. Je kon niet eens voluit gaan, want je weet niet waar zij zich op de baan bevinden. Het had een geweldige race kunnen wroden als het niet zo hard had geregend."

