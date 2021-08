LIVE Race F1 Grand Prix België: Racestart na drie formatieronden op drijfnat Spa-Francorchamps stilgelegd

Max Verstappen en Lewis Hamilton vervolgen hun titelgevecht op een drijfnat Spa-Francorchamps. Volgens de voorspellingen is de kans 80 procent dat het regent tijdens de race. GPToday houdt dit live-verslag voor u bij. Ververs deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

Red Bull Racing heeft gekozen voor een afstelling die rekening houdt met regen, terwijl Mercedes met hun afstelling gokte op droog weer. Dat zei Toto Wolff gisteren na de kwalificatie. Als het droog is, dan kunnen Hamilton en Bottas wellicht flink toeslaan op Kemmel Straight, aangezien zij met minder neerwaartse druk lijken te rijden.

Het belooft een spannende middag te worden. Max Verstappen start vanaf pole position met naast hem de Williams van George Russell. Hij wist te stunten door sneller te rijden dan Lewis Hamilton. De Brit heeft acht WK-punten meer dan Max Verstappen, de Limburgse Red Bull Racing-coureur zal dat graag doen veranderen.

Het wisselvallige weer is lastig te voorspellen, sommige delen van de baan kunnen nat zijn, terwijl het elders op het 7,004 kilometer lange circuit droog kan zijn. De afgelopen twee uur is het onafgebroken blijven regenen boven het Belgische majestueuze circuit.

Volgens de FIA ziet de definitieve startgrid er als volgt uit:

Kimi Raikkonen gooit het over een andere boeg, er zijn aanpassingen gemaakt aan de achtervleugel, daarom start hij vanuit de pitstraat.

Alfa Romeo has changed the rear wing assembly on Kimi Raikkonen's car (suggests for set-up reasons given the weather) so it's going to be a pit lane start for him. Was 18th on the grid originally #F1 #BelgianGP — Chris Medland (@ChrisMedlandF1) August 29, 2021

Max Verstappen zal hopen dat de coureurs achter hem dit keer wel op tijd remmen, in Hongarije werden meerdere coureurs uit de bocht gekegeld. De Limburger weet hoe het is om te botsen in de eerste bocht, zo viel hij er al eens uit na een aanrijding met Kimi Raikkonen. Dit jaar is het zaak dat hij als eerste ongeschonden uit de La Source-haarspeldbocht komt. Voor alle coureurs geldt vandaag: fouten maken is vandaag geen optie.

Perez crasht in Les Combes onderweg naar startgrid

Sergio Perez ontdekt dit al voordat de race überhaupt van start gaat. Onderweg richting de grid vliegt hij in Les Combes van de baan in de bandenstapels. Welke gevolgen dit gaat hebben voor zijn race en of hij überhaupt kan starten, is afwachten.

Tentenkamp op de grid

De startgrid lijkt op een tentenkamp zo'n twintig minuten voor de start. De teams mogen tentjes opzetten, maar het is niet toegestaan om de startplek droog te blazen.

DNS voor Sergio Perez: Did Not Start

Perez zal de race niet starten. Dat meldt teambaas Christian Horner. Hij vertelt dat Sergio Perez' startplaats leeg blijft. De Red Bull wordt weggetakeld. Horner: "Het is natuurlijk ontzettend teleurstellend om niet te kunnen starten, het tooont maar aan hoe verradelijk de condities vandaag zijn hier. Voor Max verandert het niets en zijn benadering is hetzelfde, maar het is duidelijk dat het behoorlijk smerige omstandigheden zijn hier. Het is zo'n dag waarop alles kan gebeuren", zo citeert F1.com.

De start van de race is uitgesteld tot 13:25 uur. Volgens raceleider Masi is er teveel 'intensiteit' van de regen. Max Verstappen is het daarmee niet eens. Hij zegt: "Laten ze dan andere delen van de baan zien? Want volgens mij is het nu gewoon racebaar". Carlos Sainz klaagde ook al: hij wijst erop dat de banden nu alleen maar verder afkoelen, omdat de bandenwarmers niet zijn aangesloten. Achter de safetycar wordt de formatieronde gereden. Verstappen mag niet meer dan vijf autolengtes achter de safetycar rijden, maar Verstappen meldt dat hij iets meer ruimte houdt omdat hij anders niet kan zien.

Lando Norris zegt dat hij niets kan zien en zegt dat hij nu al behoorlijk last heeft van aquaplaning. Na de eerste ronde rijdt het veld nog een ronde achter de safetycar door. Verstappen vertelt dat het tijd is om te racen, hij zal minder last hebben van de spray achter hem. Giovinazzi zegt dat de omstandigheden 'undriveble' zijn. De wedstrijdleiding staat voor ingewikkelde beslissingen. George Russell vertelt dat hij werkelijk niets kan zien.

De startprocedure wordt afgebroken. Rode vlag. Daarmee is de klok van maximaal racetijd van twee uur nog niet gestart, want de Grand Prix is officieel nog niet gestart. Na drie formatierondes zal het hele spul de pitlane in volgen. De bolides worden opgesteld in de fastlane.

Daniel Ricciardo zegt dat Masi de juiste beslissing heeft gemaakt om de startprocedure van de race af te breken.

De startprocedure is afgebroken. Olav Mol legt uit dat de maximale racetijd drie uur is na de geplande racetijd. Dat zou betekenen dat de race uiterlijk om 18:00 uur zou klaar moeten zijn. Dat zou ook betekenen dat om 16:00 uur de klok van twee uur maximale racetijd gaat aflopen.

Hamilton grapt er op los

Lewis Hamilton maakte na 15:00 uur dankbaar gebruik van de mogelijkheid om nog een bezoek te brengen aan het toilet. De Brit vertelde nog voor de formatierondes tegen zijn team via de boordradio: "Ik ben blij dat ik naar het toilet geweest ben. In het toilet waar ik was had iemand een 'crazy bomb' gedropt. Het was het ergste ooit. Het gaat mij achtervolgen voor het leven". De Britse wereldkampioen toont zijn gevoel voor humor, maar zal wellicht tijdens de formatierondes die volgden wél met samengeknepen billen in de auto hebben gezeten. Toen hij volgde achter George Russell's Williams was het zicht nihil vanwege de spray van zijn voorgangers.

Red Bull werkt aan bolide Perez

Red Bull Racing werkt hard aan bolide Perez. Wellicht ziet het team kans om de tweede Red Bull-bolide alsnog mee te laten doen aan de race die al opzienbarend is, voordat hij officieel is gestart.

Brown denkt dat er nog geracet kan worden

Zak Brown zegt dat de race pas zal worden gestart als het minder is gaan regenen. De intensiteit van de regen zal eerst nog wat toenemen, daarna zal er wellicht nog gereden kunnen worden, waarbij wellicht genoeg ronden geracet kunnen worden om de gereduceerde punten alsnog te kunnen toekennen.

Toto Wolff denkt dat Perez mag starten

Toto Wolff denkt dat Perez gewoon mag starten als het team de auto weer voor de start klaar krijgt. Olav Mol meldt dat er 33 ronden gereden moeten worden voor het uitdelen van de volledige punten. De raceleider moet minimaal twee ronden hebben geracet voor het toekennen van de halve punten.

Horner: "Als we racen, doet Perez mee"

Christian Horner: "Het ziet er nu weer wat slechter uit, dus we moeten even afwachten. Max heeft het voordeel van de voorste rijder dat hij beter zicht heeft". Volgens Horner heeft Michael Masi de juiste beslissing genomen om de startprocedure af te breken gezien de omstandigheden. Het geeft zijn team wel de kans om de auto van Perez alsnog gereed te krijgen. "Als er dan toch een Grand Prix is, dan zal Perez eraan deelnemen."