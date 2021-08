LIVE Kwalificatie F1 Grand Prix België: Lando Norris crasht zwaar, rode vlag

De kwalificatie voor de Belgische Grand Prix op Spa-Francorchamps lijkt een nat onderonsje te worden. Het regent flink boven het circuit door de Ardennen. Volgens radarbeelden komt er een behoorlijk 'rode vlek' richting het circuit geschoven. GPToday voorziet dit live-verslag van updates met de ontwikkelingen op de baan, ververs deze pagina dan ook regelmatig om op de hoogte te blijven van de verrichtingen op de baan.

Tijdens de laatste voorbereidende training was Max Verstappen met een flinke voorsprong de snelste op het Belgische circuit. De Limburger rondde het circuit in 1.56,924. Hij bleef zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Perez voor. Lewis Hamilton noteerde in zijn Mercedes een 1.57,996 en werd derde. Hoe gaat het beeld zijn tijdens de kwalificatie?

Kwalificatie kwartier uitgesteld

De start van het eerste kwalificatiedeel wordt uitgesteld vanwege stevige regenbuien die inmiddels weer even lijken weg te trekken. De baan is echter kletsnat en er staan op sommige plekken flinke waterplassen.

Bij het team van Williams heeft men het traditionele papieren bootje vervangen door een badeendje dat door de pitstraat drijft.

Put the duck away! Quali starts in five minutes ⏱️ pic.twitter.com/u0lKJU6BFs — Williams Racing (@WilliamsRacing) August 28, 2021

Sergio Perez tekende bij voor een extra seizoen bij het team van Red Bull Racing. De Mexicaan vertoont vooruitgang dit weekend en lijkt in de derde vrije training de aansluiting met Verstappen te hebben gevonden.

Q1

Beide Williams' komen op de intermediates naar buiten, terwijl de rest van het veld op de regenbanden begint aan de kwalificatie. Norris meldt zijn team dat het nat is, maar dat de baan snel droger zal worden en dus meer geschikt voor de half droog-weer banden. Latifi spint in les Fagnes van de baan. Hij maait het gras en kan zijn weg vervolgen. Als alle heren een snelle tijd hebben genoteerd, blijkt dat de baan hard aan het opdrogen is. De rondetijden gaan in grote stappen naar beneden. Met nog tien minuten te gaan in dit eerste kwalificatiedeel noteert George Russell de voorlopig snelste tijd op zijn intermediates. Voorlopige top-tien ziet er als volgt uit: Russell, Latifi, Norris, Verstappen, Bottas, Stroll, Vettel, Hamilton, Alonso en Gasly. Afvallers zouden zijn Mazepin, Sainz, Räikkönen, Schumacher en Ocon. Alle coureurs zullen in de laatste minuten nog een snelle tijdsverbetering willen noteren op de intermediates, nu het lijkt dat de baan snel opdroogt.

Bij het vallen van de vlag blijkt dat Giovinazzi, Tsunoda, Schumacher, Räikkönen en Mazepin afvallen na het eerste kwalificatiedeel.

Q2

De opdrogende baan zorgt ervoor dat de tijden aanzienlijk verbeteren. In de laatste minuten moeten Hamilton en Bottas nog hun tijd verbeteren.

Ferrari's buiten de top-tien

Bij het vallen van de vlag blijkt dat beide Ferrari's buiten de top-tien vallen. Leclerc, Latifi, Sain, Alonso en Stroll vallen af. Carlos Sainz start de race vanaf de dertiende plaats, Charles Leclerc vangt de Belgische F1 Grand Prix aan vanaf de elfde stek.

Q3

George Russell en Lando Norris komen direct de baan op tijdens het laatste kwalificatiedeel. De baan is bijzonder nat en het regent hard, de rest van de coureurs blijven voorlopig binnen. Zowel bij Red Bull als Mercedes lijkt er stress te zijn. Men is druk met de banden.

Lando Norris klapt hard van de Raidillon bovenop de Eau Rouge. De McLaren draait op hoge snelheid 5,5 keer om de as. De McLaren is volledig afgeschreven. Norris zit een aantal minuten stil in de auto. Via de boordradio laat hij weten dat hij "oke" is. De McLaren-coureur leek onderweg naar een wellicht eerste pole position. Bij het uitstappen van de auto lijkt Norris last te hebben van zijn linker arm.

De rode vlag legt de sessie stil. De klok wordt stil gezet met nog 8,59 minuten te gaan.

Sebastian Vettel vertelde direct na het oprijden van de baan dat de sessie stilgelegd zou moeten worden, omdat het te gevaarlijk is op de baan. De Aston Martin-coureur rijdt achter Norris als de Britse coureur crasht. "Ik heb het toch gezegd?", roept Vettel via de boordradio. Vettel stopt zijn auto naast de gecrashte Norris en ziet met handgebaren dat Norris 'oke' is. "Dit was niet nodig", stelt Vettel via de boordradio.