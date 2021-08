Max Verstappen blikt vooruit naar race op Spa-Francorchamps: "Goed voorbereid en heb goed gevoel"

Max Verstappen heeft genoten van zijn zomervakantie, en hij is er helemaal klaar voor om terug te slaan in de Formule 1. De Limburgse raceheld mag flink aan de bak komende drie weekenden. Na Spa volgen direct de Nederlandse en de Italiaanse Grand Prix in opeenvolgende weekenden.

Mooie circuits

Verstappen vertelt op zijn eigen website dat hij er klaar voor is. “Mijn zomervakantie was lekker, het was fijn om een ​​paar weken vrij te hebben om wat uit te rusten en het was natuurlijk gaaf om wat tijd door te brengen op jetski's. Het is altijd leuk om op het water te zijn! Het voelt goed om weer aan de slag te gaan. Een triple header is altijd druk, maar dat is voor iedereen hetzelfde en er komen veel mooie circuits aan om naar uit te kijken.”

Bijzonder moment met Honda

Op Verstappen.com vertelt Verstappen dat de 50e race met Honda die dit weekend wordt bereikt op Spa-Francorchamps. Verstappen: “Al deze 50 races met Honda zullen altijd speciaal blijven en mooie herinneringen opleveren. Maar ik denk dat de eerste overwinning met Honda natuurlijk altijd de meest emotionele herinnering zal zijn tijdens onze tijd samen en hopelijk kunnen we dit seizoen met een hoogtepunt met hen afsluiten, voordat ze de sport verlaten."

"Ik heb vanaf het begin met veel plezier met Honda samengewerkt. Ze zijn altijd eerlijk geweest en hebben geleverd wat we hadden verwacht. Ze besteden veel tijd om alles met het team en ons als coureurs te bespreken, wat erg belangrijk is geweest.”

In gesprek met zijn eigen website wordt Verstappen gevraagd: 'De Belgische Grand Prix is ​​één van je ‘thuis’-races en Spa-Francorchamps is een van je favoriete circuits. Dus waar kijk jij naar uit dit weekend?'

Verstappen: “Ik kijk er natuurlijk naar uit om weer naar Spa te gaan. Het is mijn favoriete circuit en het is echt gaaf om er te rijden met zoveel snelle bochten en hoogteverschillen. Ik kijk er ook naar uit om alle fans te zien die ons komen steunen en het zal gaaf zijn om weer zoveel oranje op de tribunes te zien, aangezien ze er vorig jaar niet bij konden zijn. Ik denk ook dat het een goede plek is om ons kampioenschapsgevecht op te pakken. Ik ben goed voorbereid en ik heb een goed gevoel.”