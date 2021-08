Steiner wijst de gedachte 'wie crasht zorgt dat 'ie casht' van de hand

Guenther Steiner wijst de suggesties van teambazen bij Ferrari en Red Bull Racing van de hand. Die twee teams vonden het geen gek idee om na crashes op zoek te gaan naar de veroorzaker van de de schade, om even de gederfde schade te vereffenen.

De Haas-teambaas ziet niets in die suggestie. Na de gebeurtenisvolle eerste ronde in Hongarije zagen Red Bull Racing en Ferrari de kosten hoger oplopen nadat coureurs buiten hun schuld om uit de race werden gekegeld. Die kosten vallen verkeerd, nu het budgetplafond is afgesproken.

Verzekeringsagenten in de pits?

Guenther Steiner moet er niets van weten, vertelt hij in zijn column voor The Race. "Als we in de regel stellen dat degene die iemand wegrijdt schuldig is voor de schade, dan laten we de verzekeringsexpert langskomen om te zeggen wiens schuld het was en dan hebben we ineens nog eens 20 mensen in dienst als rechters en stewards om uit te zoeken hoeveel procent wiens schuld is."

Zelf heeft het team ook behoorlijk wat schade gehad, met crashes van met name Mick Schumacher, die bijvoorbeeld een auto afschreef tijdens de derde vrije training op de Hungaroring.

Waardedaling van coureurs zelf

Steiner: "We hebben behoorlijk wat schade gehad – voornamelijk door onze eigen schuld – en dit is wat het is. Dit zal nu de waarde van een coureur in de toekomst uitmaken. Een coureur die heel weinig fouten maakt, heeft een hogere waarde omdat er minder schade is en u dat geld kunt gebruiken voor ontwikkeling in plaats van reparatie. Dit maakt allemaal deel uit van het spel."

Steiner ziet ook praktische bezwaren, want hoe kun je nu precies de waarde bepalen van elk onderdeel, vraag hij zich retorisch af.

Steiner: "En daarna zitten we in de rechtszaal, omdat iemand je $ 100.000 schuldig is, omdat de waarde van de onderdelen nooit eenvoudig is vast te stellen. Een onderdeel dat in zijn laatste race van vijf zit, heeft minder waarde dan een nieuw onderdeel, enzovoort."

Stoppen

"Op een gegeven moment moet je zeggen 'we leven hiermee, we redden het wel' en ga verder. Anders zouden we het helemaal ingewikkeld kunnen maken en hebben we een hoger budgetplafond nodig om alleen de schade-experts in dienst te nemen. Mensen willen racen zien, ze willen niets horen over verzekeringsclaims. Soms moeten we het wel een beetje in toom houden. Als we drie races hebben zonder schade, zal iedereen het vergeten", aldus de Italiaanse teambaas van Nikita Mazepin en Mick Schumacher.