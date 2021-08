Vergne is in de Formule E banger in Monaco dan in de Formule 1

Monaco is een van de kroonjuwelen van de globale autosport. De Formule 1 wedstrijd is niet voor niets onderdeel van de Triple Crown. Maar sinds enkele jaren is de Formule 1 niet meer het enige kampioenschap dan zijn rondjes in Monaco draait, ook het Elektrische broertje, de Formule E, doet dat tegenwoordig.

Jean-Eric Vergne reed van 2011 tot en met 2014 voor Toro Rosso en reed dus een aantal keren over het stratencircuit. In tegenstelling tot zijn Formule 1-praktijken is zijn Formule E avontuur wel een succes. In gesprek met Blackbook gaat de Fransman in op het verschil in Monaco tussen beide klassen: "In de F1 is er veel meer grip. Wanneer je bij het einde van de tunnel met 280 kilometer per uur aankomt rem je bij het 100 meter bordje. We kunnen heel hard remmen."

In de Formule E is dit volgens hem anders: "In de Formule E is de auto zwaar en nog steeds vrij krachtig maar je hebt geen grip. De banden zijn ontworpen voor droog weer maar het zijn geen slicks. Dus hebben we weinig grip." En Monaco is nou eenmaal geen circuit waar je met foutjes weg kan komen.

Vergne zijn Formule 1-carrière was nooit een bijster groot succes. Na vier jaartjes kabbelen bij Toro Rosso werd hij aan de kant geschoven en vervangen door ene Max Verstappen. "Ik denk dat ik het mij in de F1 nooit realiseerde maar soms als achtse, zevende of zesde finishen in een Toro Rosso was een super resultaat. Ik had daar meer tevreden mee moeten zijn." Gelukkig voor Vergne verloopt zijn elektrische loopbaan stukken beter.