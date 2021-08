Klien verwacht dat Red Bull tot het gaatje zal gaan

De titelstrijd tussen Mercedes en Red Bull is intens. Er is al veel over geschreven en geroepen en elke Formule 1-prominent heeft er al een plasje over gedaan. Het blijft de vraag wie er als winnaar uit de bus komt.

Na jaren van dominantie van Lewis Hamilton en Mercedes is er dit jaar eindelijk een echte titelstrijd losgebarsten. De regerend wereldkampioenen ondervinden hevige tegenstand van Max Verstappen en Red Bull. Voormalig Red Bull-coureur Christian Klien denkt dat het team tot het gaatje zal gaan: "Het is redelijk gebalanceerd, Red Bull staat op gelijke hoogte. Maar ze zullen verder gaan dan Mercedes", aldus Klien tegen SPEEDWEEK.

De analist van ServusTV verwacht veel van Verstappen in de tweede seizoenshelft: "Op een bepaalde manier is hij simpeler als coureur. Hij is een pure racer, hij heeft mega veel zelfvertrouwen. Het zal hem helpen over zijn tegenslagen heen te komen." Volgens de Oostenrijker zijn zowel Max Verstappen als Lewis Hamilton echte coureurs: "Al die vragen over Silverstone in Hongarije irriteerde ze enorm, ze willen gewoon rijden."

Klien zelf stond aan de wieg van Red Bull. Hij reed in 2005 en 2006 voor de Oostenrijkse renstal en reed zijn laatste Grand Prixs in 2010 voor HRT. Tegenwoordig is hij analist voor de Oostenrijkse TV-zender ServusTV en loopt dus nog steeds rond in het Formule 1-wereldje.

Klien verwacht dat er nog gesproken zal worden over de epische strijd tussen de Limburger en de Brit: "Als we het over tien jaar hebben over Max Verstappen en Lewis Hamilton zal het zijn alsof je het over Ayrton Senna en Alain Prost hebt." Oftewel, de wereld kan zich opmaken voor een prachtig vervolg van het seizoen.