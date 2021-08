Marc Priestley vindt dat Red Bull zichzelf voor schut zet met 'geezeur' om crashes

Volgens voormalig McLaren-monteur Marc Priestley heeft Red Bull Racing zichzelf geen plezier gedaan door in beroep te gaan tegen de straf van Lewis Hamilton na de Britse Grand Prix. Het beroep diende de dag voor de Hongaarse Grand Prix. Het team van Max Verstappen protesteerde tegen de in hun ogen te lage straf die Lewis Hamilton kreeg voor het veroorzaken van de crash van Max Verstappen op Silverstone.

Beroep

Hamilton raakte het achterwiel van Verstappen, waarna de Limburger met hoge snelheid zijdelings in de muur verdween ter hoogte van Copse Corner. Voor hun beroep had Red Bull Racing nieuwe bewijzen moeten aanleveren, waarover de stewards nog niet beschikten op het moment dat zij besloten Lewis Hamilton een tijdstraf van tien seconden te geven. Dat nieuwe materiaal was er niet. Het team kwam met argumenten die men baseerde op racelijnen die Alexander Albon reed tijdens een filmdag op Silverstone, in de week na de Britse Grand Prix. De verschillende racelijnen die het team Albon liet rijden in Copse Corner moesten aantonen dat Hamilton de bocht nooit gehaald zou kunnen hebben zonder Verstappen van de baan te rijden.

Priestley vertelt dat hij daar niet erg van onder de indruk was. Toch legt hij in zijn podcast uit dat dergelijke woordenwisselingen in de media niets nieuws onder de zon zijn. "Dit soort oorlogen van woorden in de media horen erbij, maar het is in de afgelopen weken wel behoorlijk uit de hand gelopen. Het drama bouwt zich steeds verder op zoals ook het kampioenschap gevecht zich opbouwt."

"Als ik terugdenk aan de dagen van McLaren versus Ferrari toen ik bij McLaren werkte, dan was dat behoorlijk vergelijkbaar hetzelfde. Er waren teams die tegen elkaar protesteerden, in de poging om elkaar uit te schakelen en men hield alles opzettelijk heel erg geheim voor elkaar. Al dat soort spelletjes gebeurden er destijds ook."

Negatieve beeldvorming

Volgens Priestley komen Red Bull Racing en Christian Horner echter niet als winnaars uit de strijd als hij kijkt naar de manier waarop Red Bull hun protest probeerde te laten slagen. "Ik denk zelf dat Christian Horner en Red Bull Racing er in z'n algemeenheid rondom dat incident in Silverstone niet zo goed uit lijken te komen. Ik weet dat zij op de baan er flink verslagen vanaf kwamen dan Mercedes, en dat gebeurde hen weer in Hongarije. Maar door de manier waarop zij via de media en via het systeem van beroep twee weken lang probeerden hun gelijk te krijgen, straalt dat in mijn ogen niet positief af op Red Bull.

"Uiteindelijk hebben zij een auto die het waard is om het wereldkampioenschap te winnen en ik zou hen graag verder zien gaan met het winnen op de baan, en niet op die andere manier andersom. Vanuit hun perspectief zou het een betere manier zijn geweest om de zaak te benaderen. Maar zoals ik al zei draagt het wel bij aan de extra spanning waar dit kampioenschap langzaam naar opbouwt."

Gevolgen van kostenplafond

Het team van Max Verstappen riep de FIA op om te kijken naar hoeveel schuld een team heeft bij het veroorzaken van crashes. Gezien het budgetplafond doen crashes zoals in Silverstone en Hongarije extra pijn, omdat elke euro schade niet geïnvesteerd kan worden in de ontwikkeling en het sneller maken van de bolide. Dat vindt Red Bull Racing extra zuur, zeker omdat het team vindt dat zij aan de crashes in Hongarije en Groot-Brittannië geen schuld hadden, maar nu wel opdraaien voor de gevolgen. De forse rekening komt nu op naam van Red Bull Racing.

Gaan we nu bij elk incident kosten verhalen?

"In een omgeving met een budgetplafond zorgt dit steeds meer voor wrevel. Gaan zij dan ook kijken of ze de schuld bij het team kunnen verhalen als er een incident is waarbij het lijkt alsof één coureur er voornamelijk of volledig de schuld aan heeft, nu er nadeel wordt ondervonden als gevolg van de afspraken rondom het kostenplafond?"

“Het is een veel grotere discussie, een heel ingewikkelde en moeilijke, maar zoals het nu gaat is het vooral een heel rommelige discussie. Zoals het nu gaat gaan we daar niet op in , maar straffen we alleen het incident of de overtreding. En dat is de juiste manier om het te doen."