Ricciardo over F1-toekomst: "Ik zal denk nog een paar jaar blijven"

Daniel Ricciardo rijdt sinds 2011 onafgebroken in de koningsklasse. Met zijn 32 jaar is de goedlachse Australiër één van de ervaren rotten in het vak. Hoe lang de zevenvoudig GP-winnaar nog actief blijft in de Formule 1, is afwachten, maar een gevecht in de achterhoede heeft de McLaren-coureur geen zin meer in.

"Weet je, het hangt van veel factoren af. In deze sport heb ik mezelf altijd als een winnaar beschouwd, dus als ik constant geen punten had en zonder een goed team achter me zou ik waarschijnlijk zeggen: 'Oké, mijn tijd is om, tot ziens''', zei Ricciardo tegen Motorsport.com.

Hij vervolgt: "Maar op dit moment denk ik dat ik nog een paar jaar zal blijven. Met het oog op de 200ste GP, als ik zo terugkijk op wat ik zie, maakt het me blij, want in de F1 komen, is het moeilijkste doel voor een coureur om te bereiken, maar ook daar blijven is absoluut niet gemakkelijk"

Ricciardo wil dolgraag kampioen worden, maar wist met het verlaten van Red Bull naar Renault en McLaren dat het erg moeilijk zou worden. Spijt van zijn keuzes heeft Ricciardo ieder geval niet.

"Ik ben trots op mijn carrière, natuurlijk had ik graag een wereldtitel gehad, maar ik ben blij en tevreden met de beslissingen die ik heb gemaakt. Dan, over de toekomst, we zullen zien wat het voor mij in petto heeft", sloot Ricciardo af.