Achtergrond: Wat gebeurt er nu met de Aston Martin van Vettel na diskwalificatie?

De Aston Martin van Sebastian Vettel is volgens de FIA niet met voldoende brandstof over de eindstreep gekomen in Hongarije, en dus is de tweede plaats van Vettel geschrapt uit de uitslag van de race.

Vettel werd als tweede afgevlagd, nadat hij ronden lang voorbij probeerde te komen aan raceleider Ocon. Vettel werd door zijn team gesommeerd de bolide tijdens de uitloopronde langs de baan te parkeren. Vettel voldeed aan het verzoek en liep terug naar de pits waar hij zijn later afgenomen tweede plaats vierde.

Intentie van beroep

Volgens een verklaring van de FIA kondigde Aston Martin een 'intentie van beroep' aan tegen de diskwalificatie. Daarna heeft het team 92 uur de tijd om hun beroep verder uit te werken.

De FIA heeft de bolide nu in beslag genomen en door de technische afdeling van de autosportbond laten verzegelen, stelt de internationale autosport in een laat verschenen document. Bij de verzegeling moet worden samengewerkt met het Aston Martin-team en daartoe is een verklaring ondertekend dat de FIA afgelopen nacht publiceerde.

FIA neemt bolide in beslag

Daarin stelt de FIA: "In deze context werden de vertegenwoordigers van de technische afdeling van de FIA ​​door de stewards gevraagd om Car 5 te verzegelen en in beslag te nemen totdat het beroepschrift is ontvangen of het internationale hof van beroep van de FIA ​​eventuele relevante beslissingen neemt."

Verder valt te lezen dat het team moet tekenen voor de garantie dat er het ontmantelen en verzegelen van de verschillende onderdelen van de auto veilig en zorgvuldig wordt uitgevoerd.

Auto wordt verzegeld en gaat naar de FIA

In de verklaring staat verder dat de bolide nu niet naar het team terug gaat, maar wordt vervoerd naar FIA-faciliteiten. Waar dat is, vermeldt het document niet. Duidelijk wordt dat het team moet zorgen dat de verschillende onderdelen worden gedemonteerd voor de verzegeling van de FIA, zonder dat daarbij bewijs in de zaak kan worden beïnvloed.



"Bij het nemen van deze beslissing verklaart Aston Martin hierbij dat het verwijderen van de verschillende componenten om Car 5 veilig naar de FIA-faciliteit te vervoeren op geen enkele manier het bewijs in gevaar brengt en geen invloed heeft op de zaak waartegen beroep wordt aangetekend."

Volgens het document staat er straf op het overtreden van de technische reglementen en protocolleden die nu worden toegepast.