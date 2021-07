Valterri Bottas maakt zich zorgen over bandendegradatie: "Zal lastig worden morgen"

Valtteri Bottas koos in de eerste F1 sprintkwalificatie in de geschiedenis als enige uit de toptien voor een afwijkende strategie. De Fin reed op de rode band en in theorie zou hij dus in het begin van de race sneller moeten zijn dan Max Verstappen en Lewis Hamilton die voor hem startten. Nadat teamgenoot Hamilton bij de start niet goed wegkwam blokkeerde hij echter zijn teamgenoot en was de kans om plekken te winnen bij de start weg voor de Fin. Tot overmaat van ramp had Verstappen wel een goede start en kon de Nederlander uiteindelijk makkelijk een gaatje slaan naar de concurrenten van Mercedes. De strategie die Mercedes gekozen werkte dus uiteindelijk niet en Bottas reed een beetje in niemandsland naar de derde startplek.

Bottas maakte zich na afloop van de sprintrace vooral zorgen over de bandendegradatie in de sprintrace: “We hebben geprobeerd iets anders te doen. Onze strategie was om Max in ronde 1 te pakken, maar hij had ook een goede start. Ik werd in bocht één een beetje geblokt, dus ik kon het momentum niet optimaal benutten. We hebben het gezien de blisters nog goed gedaan om onze positie te behouden, maar vandaag liet al zien dat het morgen nog lastiger kan worden wat betreft de degradatie.”