Rinus VeeKay mag weer racen van IndyCar-dokter

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout mag van de doktoren weer achter het stuur kruipen van zijn #21-bolide. De Nederlandse IndyCar-coureur zat twee weken terug aan de kant door een sleutelbeenblessure na een fietsongeval. Aankomend weekend is de wedstrijd op het permanente circuit van Mid-Ohio, vlakbij de stad Lexington in de staat Ohio.

De 20-jarige Hoofddorper miste twee weken terug de race op zijn favoriete Road America en zag de concurrentie voor de topposities in het klassement uitlopen. Ook zakte de Ed Carpenter Racing-coureur een plaatsje en staat nu zesde met 243 punten, meer dan 100 punten achter op kampioenschapsleider Alex Palou.

VeeKay is niet de enige die terug keert op de grid. Ook Arrow McLaren SP-coureur Felix Rosenqvist is volledig hersteld van zijn zware crash in Detroit. De klapper gebeurde op 12 juni in de eerste van de twee races op dit hobbelige stratencircuit.

De Honda Indy 200 van Mid-Ohio is zondag 4 juli rond de klok van 18.00. De wedstrijd is live te zien op Ziggo Sport.