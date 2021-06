Bottas profiteert van trage pitstop bij Red Bull Racing van verslaat Perez

Valtteri Bottas kan eindelijk weer eens lachen: het was lang geleden voor hem dat hij op het Formule 1 podium mocht staan.

De Finse Mercedes-coureur is dan ook goed te spreken over zijn race, na afloop van de Grand Prix van Stiermarken. Het was lang geleden dat een Mercedes-coureur zoveel plezier uitstraalde op het podium.

Bottas vertelt na afloop tegen Mark Webber: "Derde was het maximaal haalbare resultaat vandaag gezien de plek waar ik moest starten. Het was belangrijk om aan schadeberperking te doen en met beide auto's zo hoog mogelijk te finishen."

De Fin startte de race vanaf de vijfde plaats, omdat hij drie plaatsen terug gezet werd vanwege zijn spin door de pitstraat op vrijdag. Bottas hoopt dan ook dat hij het komende weekend meer geluk heeft op dezelfde baan in Oostenrijk. "Hopelijk heb ik dan geen penalty's en weer een goede kwalificatie", besluit de Fin. Bottas staat nu vijfde in de WK-stand, achter Sergio Perez en Lando Norris.

Bottas had een slechte start van zijn seizoen, hij werd bijvoorbeeld in Imola uit de race gereden met een ferme crash nadat George Russell een inschattingsfout maakte. In Monaco viel hij vanaf de tweede positie uit door een drama tijdens de pitstop: zijn monteurs kregen de wielmoer niet los gedraaid nadat die was dolgedraaid.

