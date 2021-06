LIVE Formule 1 Grand Prix Stiermarken in Oostenrijk: Max Verstappen wiel-aan-wiel met Lewis Hamilton?

Welkom in het GPToday.net live verslag van de Grand Prix van Stiermarken op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Wij houden voor u de ontwikkelingen op het circuit bij in dit verslag, ververs daarom deze pagina met grote regelmaat, zodoende blijft u op de hoogte met de laatste ontwikkelingen vanaf het circuit.

De baan was voorheen bekend stond onder de noemer ÖsterreichRing, A1 Ring en nu dus Red Bull Ring. Het is een kort en snel rondje.

Het gaat om ronde acht in het wereldkampioenschap Formule 1 van 2021. Max Verstappen leidt het wereldkampioenschap Formule 1 met 131 punten, daarmee heeft hij 12 punten meer dan naaste rivaal Lewis Hamilton van Mercedes. Het Duits-Britse team met de ster op de neus van de bolide komt 37 WK-punten tekort op Red Bull Racing bij het ingaan van deze race.

Uitgangspositie

Max Verstappen heeft een mooie uitgangspositie voor de race, naast hem staat titelrivaal Lewis Hamilton. Sommigen denken dat Mercedes en Hamilton al min of meer in de touwen hangen, maar deze zevenvoudig wereldkampioen en zijn succesvolle formatie van Mercedes mogen niet worden onderschat.

Parade-ronde

Er valt weer iets te zwaaien voor de coureurs, nu er langzaam maar zeker weer fans worden toegelaten op de circuits. Dat begon met 1000 fans in Spanje, tot 15.000 fans in Frankrijk. Dit weekend zitten er ook nog beperkt fans op de tribunes, maar volgende week mag het circuit in Oostenrijk weer het maximaal aantal fans toelaten langs de baan. Ook tijdens de Grand Prix van vandaag in Oostenrijk, zitten er al vooral oranje-fans voor Max Verstappen langs de baan, zo blijkt tijdens de parade-ronde die de coureurs weer kunnen maken vanaf een oplegger achter een truck. Tijdens het zwaai-rondje vertelt Max Verstappen klaar te zijn voor de race.

Start van de Race

De Grand Prix van Stiermarken staat op het punt van beginnen, als de auto's oplijnen op de grid. De lampen doven en het hele veld stuift richting de eerste bocht. Iedereen komt goed van hun plaats, Max Verstappen kan Lewis Hamilton achter zich houden.

Stroll gaat voorbij aan Alonso. In de derde bocht gaat het mis met Gasly, Latifi. Charles Leclerc heeft problemen met zijn wing-end plate en schiet de pitstraat in na de eerste ronde. Hij wordt voorzien van een nieuwe voorvleugel. Latifi heeft een lekke band, terwijl Pierre Gasly moet opgeven; hij startte de race vanaf een veelbelovende positie, maar is de eerste uitvaller nadat hij de eerste ronde niet goed weet door te komen: Did Not Finish komt er achter zijn naam te staan.

Uit de onboard herhalingen blijkt dat Charles Leclerc zijn voorvleugel beschadigt door de linker achterband van Gasly kapot te snijden terwijl het veld richting de tweede bocht stormt. Giovinazzi glijdt uit in het gedoe en Latifi probeert de ellende ook te ontwijken, maar krijgt nog een tikje van Gasly als de Franse coureur de Ferrari probeert te ontwijken. Latifi beschadigt zijn achterband, waarna hij zijn Williams langzaam terug kan brengen naar de pitstraat om vervolgens zijn race kansloos te vervolgen met nieuwe rubbers. Ook Charles Leclerc kan via de pitstraat zijn race vervolgen met een nieuwe voorvleugel op zijn Ferrari.