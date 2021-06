LIVE F1 GP Stiermarken VT3: Is Max Verstappen wederom sneller dan Lewis Hamilton?

Live verslag van de derde vrije training van de Grand Prix van Stiermarken in Oostenrijk. Ververs deze pagina regelmatig om de laatste ontwikkelingen mee te krijgen vanaf de Red Bull Ring in Spielberg.

Track and Air

Bij een buientemperatuur van 21,6 graden en een baantemperatuur van 46,4 graden Celsius gaat de training van start. Er is kans op regen, maar de training begint onder een stralende zon.

Start van de training

Nikita Mazepin en Mick Schumacher begeven zich als eersten op het asfalt. Mazepin wordt zijn eerste tijd afgenomen, omdat hij zelfstandig de baan breder probeerde te maken dan hij is: vanwege de 'track limits' wordt zijn tijd afgenomen.

Tijdens de eerste trainingen op vrijdag zagen we veel coureurs die te wijd gingen en hun snelste tijd daarom werd afgenomen. Dat is ook de reden dat we niet weten of Lewis Hamilton zijn Mercedes op snelheid heeft heten te krijgen: Hamilton's snelste tijd werd vrijdagmiddag afgenomen, hij eindige de training op een vierde plaats maar dat is waarschijnlijk geen goede weergave van zijn ware snelheid.