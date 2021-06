LIVE eerste training Formule 1 GP Stiermarken: Kan Hamilton Verstappen volgen in Oostenrijk?

Max Verstappen heeft de voorlopig snelste tijd gereden op de Red Bull Ring in Spielberg tijdens de eerste vrije training voor de Formule 1 Grand Prix van Stiermarken.

Verstappen is sneller dan Gasly, Hamilton, Bottas, Tsunoda, Alonso, Ocon, Stroll, Giovinazzi en Leclerc.

GPToday houdt dit live-verslag voor u bij met ontwikkelingen tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van Stiermarken. Het is het eerste raceweekend van een tweeluik op het 'thuiscircuit' van Red Bull Racing: de Red Bull Ring.

Track and Air

De baan is droog, de asfalttemperatuur is 49 graden Celsius, de buitentemperatuur 22,4 graden Celsius.

The #StyrianGP but make it an album cover 💿🔥 pic.twitter.com/MQh2IFD3Sx — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 25, 2021

Lewis Hamilton en Valtteri Bottas kijken wel erg cool en vastberaden uit hun ogen op bovenstaande foto. Het is alsof de mannen met veel vertrouwen in de Mercedes stappen voor de eerste vrije training.

De vraag gaat dan ook zijn: Wat kunnen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas met hun Mercedes voor elkaar krijgen ten opzichte van de snelle Red Bull van Max Verstappen en Sergio Perez?

Start eerste training

Carlos Sainz is de eerste die de baan op komt, achter hem komt Robert Kubica de baan op in de Alfa Romeo waarmee Kimi Raikkonen later dit weekend zal racen. De Poolse coureur moet weer eventjes wennen en spint eventjes van het asfalt, maar hij kan zich herstellen. Mick Schumacher verremt zich ietsje, hij gaat wijd en kan via uitloopstroken zijn weg vervolgen.

Voorlopige top-tien

Als de eerste tijden op de klok staan zien wij een voorlopige top-tien die er zo uit ziet:

Verstappen, Hamilton, Gasly, Leclerc, Stroll, Ocon, Alonso, Giovinazzi, Vettel, Norris.

Kerbstones

Het circuit kent een aantal agressieve kerbstones en vergt veel van de vering. Zo liggen er de niet erg populaire 'gele broodjes' buiten de baan bij bijvoorbeeld bochten 3 en 5. Het moet voorkomen dat coureurs te wijd zullen gaan, door eigenhandig de baan breder te maken dan hij is.

Bij de laatste bocht wordt een coureur ook bestraft voor het te wijd gaan, zo wordt Max Verstappen ook een tijd ontnomen, en dat verbaast de Nederlander zo blijkt uit zijn boordradio: hij weet nu wel wat de grens dus ligt.

Sainz spint

Carlos Sainz wil de limieten wat beter leren kennen, en in die poging gaat hij dan ook net iets te enthousiast door de eerste bocht. Hij spint en zet zijn Ferrari dwars voor de uitgang van de pitstraat. De Finse Bottas trekt een nummertje en wacht zijn beurt keurig af totdat de rode blokkade bij de uitgang van de pitstraat weer met de neus de juiste richting op staat.

Het is de vraag of in Bottas' eigen gelederen, binnen het team van Mercedes dus, de neuzen ook inmiddels weer allemaal dezelfde kant op staan. Tijdens de vorige race zat Valtteri Bottas zwaar gefrustreerd en schreeuwend in de bolide, nadat het team niet reageerde op Bottas suggestie om over te gaan op een twee-stopper.

Evenals ook Max Verstappen en Fernando Alonso al mee maakten: wordt ook bij Valtteri Bottas een snelle tijd achter zijn naam verwijderd nadat de Fin volgens de raceleiding te wijd ging in de tiende bocht, richting het oprijden van het rechte stuk.

Strenge officials dit weekend?

Uit ook onboard-beelden van Lando Norris blijkt dat er maar weinig voor nodig is om al een tijd te verliezen in die bocht, de officials zijn blijkbaar streng dit weekend: als hij wederom een verbeterde ronde wil noteren wordt zijn tijd nóg eens afgenomen.

Sergio Perez maakt een klein foutje en corrigeert zijn Red Bull bij bocht vier.