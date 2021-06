Dr. Helmut Marko leest tot grote tevredenheid de kranten: "Ze hebben gelijk"

Max Verstappen ligt volgens de internationale media op koers in zijn jacht op zijn eerste wereldkampioenschap. Hij zal hij Lewis Hamilton dit jaar verslaan, denken nu velen zeker te weten na de overwinning van Max Verstappen in Frankrijk.

Althans, zo is de teneur in de nationale en internationale media na de Franse Grand Prix. Daar wist Verstappen op indrukwekkende wijze de leiding te nemen en de race te winnen door Lewis Hamilton in de één-na-laatste ronde voorbij te streven.

De Oostenrijkse krant Kronen Zeitung meldt: 'Verstappen en Red Bull veroveren een stuk van het territorium van Mercedes".

Max the boss

Het Spaanse dagblad AS concludeerde: "Hamilton is niet langer de baas."

Diario Sport, eveneens een dagelijkse Spaanse krant, schrijft dat de Franse GP een "mentale klap" is voor Hamilton en Mercedes.

"De overwinning van Verstappen doet alarmbellen rinkelen bij Mercedes", schrijft de bekendste roze krant van Italië. La Gazzetta dello Sport vraagt zich bovendien vooral af: "Is dit het keerpunt voor dit wereldkampioenschap?"

De Italiaanse correspondent Luigi Perna schrijft: "De door Red Bull gecreëerde druk vergroot de zwakke punten van Mercedes uit."

Corriere dello Sport, een andere Italiaanse krant, meent dat Verstappen nu met zijn voorsprong van 12 WK-punten 'de nieuwe Hamilton' is, onderweg naar de wereldtitel.

"Hij heeft buitengewoon veel vertrouwen in de capaciteiten van zichzelf en zijn team. Hij behoudt de controle over de situatie, zelfs in de moeilijkste situaties. De verveling van een Formule 1 dat gedomineerd wordt door Mercedes, is nu voorbij", voegde hij er in zijn verslag aan toe.

Hamilton bang

Corriere della Sera merkte op: "Formule Max maakt Hamilton bang. Hamilton is het heroïsche beeld van een coureur die niet gewend is zo hard te vechten om aan de top te blijven. Met deze vorm is Verstappen niet te stoppen."

Dr Helmut Marko heeft naar grote tevredenheid alle kranten met veel plezier door zitten nemen: hij is het roerend eens met alle journalisten en hun conclusies.

De Oostenrijkse Red Bull-adviseur: "Wie of wat kan ons tegenhouden? Alleen technische problemen kunnen Max nog stoppen. Of als Mercedes een konijn uit de hoge hoed weet te toveren."

De Finse krant Ilta Sanomat vermeldt: "Wat is er met Mercedes gebeurd? Hun kampioenschappen waren niet alleen gebaseerd op de beste auto, maar ook op het beste team. Red Bull heeft ze ingehaald." Dat schrijft Tommi Koivunen in die krant.

Tussen al het internationale tumult in de media, kan uiteraard coureur Tom Coronel niet ontbreken. Tegen het Algemeen Dagblad zegt hij:

"Ik zie Mercedes maar één ding doen: paniek. Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Toto Wolff. Ze wijzen naar de vleugels van Red Bull, allerlei verkeerde dingen. Ze staan ​​onder zeer intense druk, kijk maar naar het gevloek van Bottas en de twijfels bij Hamilton."