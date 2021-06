1,3 miljoen kijkers zien WK-leider Max Verstappen zijn voorsprong op Hamilton vergroten in Franse GP

Als je de programma's van de Nederlandse televisie van gisteravond zou indelen op kijkcijferhit en ze dan vervolgens op een podium zou zetten, dan staat ZiggoSport op de derde plaats. De zender scoorde temidden van veel ander sportuitzendingen behoorlijk goed met hun uitzending van de race van Max Verstappen die de Formule 1 Grand Prix in Frankrijk wint.

Gemiddeld zagen zo'n 1,3 miljoen Nederlander gisteren hoe Max Verstappen zijn leiding in de WK-stand vergrote door Lewis Hamilton in de laatste fase van de race in te halen voor de overwinning in Frankrijk. In totaal waren er 1.667.000 kijkers die minimaal een minuut aaneengesloten naar de uitzending op ZiggoSport hebben gekeken.

Volgens de Stichting KijkOnderzoek trok de laatste EK-poulewedstrijd in groep A tussen Italië en Wales, dat om 18:00 uur begon, nipt meer bezoekers dan de F1. De EK-wedstrijd tussen trok gemiddeld 1.361.000 kijkers.

Op de eerste plaats prijkte nog altijd het NOS Journaal van 20:00 uur met een gemiddeld aantal kijkerspubliek van 2.210.000.