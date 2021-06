Samenvatting F1 GP Frankrijk: Verstappen wint in Frankrijk en verslaat Hamilton in zinderend duel

Max Verstappen weet op zinderende wijze de F1 GP van Frankrijk op Paul Ricard te winnen. De Nederlander had in de laatste ronden van de race slechts één kans om Lewis Hamilton te verschalken: Verstappen haalt Hamilton op meesterlijke wijze in en pakt de overwinning. voor Lewis Hamilton.



Sergio Perez maakt het Red Bull-feestje vrijwel compleet: hij kan weliswaar net niet voorbij komen aan Lewis Hamilton, maar de Mexicaan hoeft zich zeker niet te schamen voor de derde plaats die hij mag innemen op het Franse podium.

Samenvatting F1 Grand Prix op Paul Ricard:

Lees hier de samenvatting van de Grand Prix van Frankrijk op het Circuit Paul Ricard terug.

Na regen is de baan weer opgedroogd: Drie uur geleden was de baan nog drijfnat van flinke regenbuien. Terwijl de Formule 3 (in het voorprogramma van de F1) deze ochtend nog op een volledige natte baan reed, is de baan inmiddels opgedroogd als de Formule 1 bolides zich opstellen voor de opwarmronde: het is bewolkt maar droog.

Start van de F1 GP in Frankrijk:

Het hele veld komt goed weg. Lewis Hamilton en Max Verstappen stormen met elkaar op de eerste bocht af.

Verstappen neemt veel risico door extreem laat te remmen. Hij komt daardoor te wijd uit bij het uitkomen van de volgende bocht en gaat daar even buiten de baan. Het levert hem een verlies aan momentum op: hij verliest tijd als hij de baan weer op komt.

Het is de eerste echte rijdersfout die Verstappen dit jaar maakt. Hamilton profiteert direct: de Brit kan met groot gemak om de Nederlander heen rijden en trekt een klein gaatje.

Verstappen zal proberen om binnen een seconde te komen bij zijn voorganger, tegelijkertijd moet hij zorgen dat Bottas niet in de DRS-zone achter hem komt.

Kimi Raikkonen komt goed van zijn plaats: het team van Alfa Romeo laat graag zien dat Raikkonen zijn mindere kwalificatie direct in de eerste ronden goed maakt: de Finse veteraan weet drie collega's in te halen in de eerste ronde en sluit aan achter zijn teamgenoot Giovinazzi.

Great start from Kimi, making up three places 👌🏻 — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) June 20, 2021

Na tien ronden is de slagorde van de top-tien : Hamilton, Verstappen, Bottas, Perez, Sainz, Gasly Leclerc, Alonso, Ricciardo en Norris.

Track conditions will be a little different from what the drivers have been used to previously. Cooler track temperatures now, as well as a surface that’s been “reset” by the rain this morning #FrenchGP pic.twitter.com/0XGS5TBzyX — Pirelli Motorsport (@pirellisport) June 20, 2021

Pitstops:

Charles Leclerc komt in de vijftiende ronde als eerste naar de pitstraat om zijn medium-band te verwisselen voor de harde band die hem naar het einde van de race moet brengen.

Drie ronden later komt ook Valtteri Bottas naar binnen, een ronde later volgt Max Verstappen. Lewis Hamilton gaat nog even door op de medium-band: hem wordt verteld dat dit het juiste moment is om alles te geven.

Verstappen komt met harde banden voor de deur van Valtteri Bottas weer buiten. Als Lewis Hamilton een ronde later ook zijn stop maakt en weer de baan op komt, is het krap maar het team van Red Bull heeft Verstappen voor Hamilton weten te krijgen. Perez is nog niet naar de pitstraat gekomen en dus rijdt hij aan de leiding van de race, nog op de medium-band.

Radio hapert

De engineer van Verstappen vertelt hem dat Hamilton in DRS-afstand achter hem zit, daarna klinkt Verstappen geïrriteerd dat hij ook graag op de hoogte gehouden wordt over de lengte van het gat naar zijn achtervolger.

Verstappen wordt op de hoogte gebracht en er wordt gevraagd kalmte te bewaren, maar die opmerking wordt door de Nederlander niet gewaardeerd. De radio hapert, veel van zijn boodschappen richting het team komen niet aan.

Hamilton en Bottas volgen binnen een aantal seconden achter Verstappen. Als Perez zijn pitstop maakt heeft, valt hij terug naar de vierde stek en kan hij even niet meer veel betekenen voor Verstappen.

De harde banden waar Verstappen naar gewisseld is gaan het niet tot het einde van de race halen, meld Verstappen zijn team. Als Hamilton met die gedachte van Verstappen wordt geconfronteerd door Mercedes, beweert de Brit dat hij het ook zeker niet gaat halen: ook hij zal het einde van de race niet kunnen halen met het huidige rubbers, zegt hij.

Blufpoker op hoge snelheid?

Even daarna zegt Valtteri Bottas hetzelfde als Hamilton. Of dit een spelletje blufpoker op hoge snelheid is, zal blijken indien één van de heren ook daadwerkelijk naar de pitstraat komt voor een bandenwissel.

Verstappen doet dat: Hij valt van de eerste positie terug naar de vierde stek, maar hij beschikt dan wel over een setje gebruikte medium-banden. Verstappen komt als derde voor Perez weer op de baan. Hamilton rijdt door op zijn harde band en ook Bottas blijft voorlopig buiten.

Verstappen haalt Bottas buitenom in, de Finse coureur biedt nog tegenstand, maar hij verliest het gevecht. Daarna maakt Bottas in hem ongewone bewoording duidelijk naar zijn team dat er eens naar hem geluisterd moet worden. Hij weet dat de race verloren is.

Daniel Ricciardo is ondertussen lekker bezig; hij heeft al zeker drie collega' s weten te verschalken en hij lijkt definitief zijn vorm gevonden te hebben in de McLaren, het lek komt laat boven, het begin van het seizoen worstelde Ricciardo vooral.

Lewis Hamilton heeft nog 3,2 seconden voorsprong terwijl Max Verstappen met nog vijf ronden steeds dichterbij komt. Lewis meldt zijn team hem even met rust te laten via de boordradio.

Met nog 3,3 seconden verschil tussen Hamilton en Verstappen zijn er nog vier ronden te gaan in de Franse Grand Prix.

Sergio Perez weet Bottas buitenom te pakken op dezelfde wijze zoals Verstappen ook voorbij ging aan Bottas.

De laatste ronden worden ontzettend spannend: kan Verstappen nog binnen de DRS-afstand van onder een seconde komen achter Lewis Hamilton?

Verstappen zal hooguit één kans krijgen en die zal hij moeten benutten wil hij deze Hamilton kunnen verslaan.

Het is ongekend hoe Max Verstappen genadeloos toeslaat op het moment dat hij die ene kans krijgt. Zijn honger naar succes is niet te stillen, zijn vastberadenheid is groots.

Verstappen pakt de koe bij de horens, en weet Lewis Hamilton in de enige poging die hij krijgt, om de oren te rijden. Verstappen verslaat Hamilton op 'Mercedes-circuit' Paul Ricard, dat vanaf nu wellicht ook gerekend mag worden tot de Red Bull-circuits. Lewis Hamilton kan niet anders dan achter Verstappen over de streep komen als tweede.

De wedstrijdleiding kondigt nog een onderzoek aan naar de inhaalactie van Perez en Bottas, de aanleiding is niet helder.

"Well done, Max, well done: payback!", zo klinkt Christian Horner verbaasd, opgewonden en zelfs ergens geëmotioneerd via de boordradio. "Simply lovely, Max, Simply lovely", vult Verstappens race-ingenieur Gianpiero Lambiase aan.

Perez komt definitief wel op het podium, want de wedstrijdleiding ziet geen overtredingen van Perez toen hij Valtteri Bottas wist in te halen.

Wilhelmus klinkt in Zuid-Frankrijk

Max Verstappen zal met deze wijze van racen vele harten wereldwijd doen veroveren. De Limburger mag voor de dertiende keer in zijn loopbaan op de hoogste trede van het podium klimmen. Mercedes wordt verslagen op een 'normaal' circuit, terwijl algemeen aangenomen werd dat Mercedes hier terug zou gaan slaan na hun slechte races in Bakoe en Monaco.

Het Wilhelmus klinkt op het podium, de Nederlander straalt van geluk. De 15.000 aanwezige fans die per dag bij deze Grand Prix aanwezig mochten zijn, halen hun petjes van de hoofden als het Wilhelmus klinkt tijdens de plechtigheden vooraf aan de champagne. Vader Jos Verstappen straalt van trots bij het aanzien van het podium. De gezichten van Toto Wolff en Lewis Hamilton kijken alsof hun hond zojuist overleden is, op het moment dat de Franse fanfare op hun beste kunnen het Wilhelmus ten gehore brengen.

De muziekkorpsen die bij volgende races later dit seizoen ook een live-versie van het Nederlandse volkslied moeten vertolken, zullen er wellicht niet eens zo heel lang voor hoeven oefenen om een fraaiere vertolking van het Nederlandse volkslied ten gehore te brengen dan de Fransen vanmiddag doen.