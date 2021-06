Red Bull-baas Horner na Franse F1 pole Verstappen: "Als wij Mercedes hier verslaan, dan kunnen we het overal

Christian Horner is een gelukkig man na de poleposition van Max Verstappen voor de Grand Prix van Frankrijk. De teambaas van Red Bull Racing had niet verwacht dat ze Mercedes konden verslaan op Paul Ricard gezien het verleden.

Het team van Toto Wolff won namelijk de vorige twee edities van deze race. Nu is hij strijdlustig en denkt hij dat dit een goed teken is voor de andere banen op de kalender voor zijn team.

Christian Horner kan geen gelukkiger mens zijn na het behalen van de pole position van Max Verstappen in de Grand Prix van Frankrijk.

De Red Bull-baas vertelt: "Het is fantastisch, het is onze eerste poleposition in Frankrijk. Dat was een geweldige prestatie van Max Verstappen vandaag, hij was snel in zo ongeveer alle sessies en Pérez zat er ook goed bij. Hij gaat verder waar hij gebleven was in Bakoe, dit is een échte teamprestatie."

Horner ziet ook dat tegen eerdere verwachtingen in de Red Bull bolide erg sterk scoort, op een baan die tot nu toe werd gezien als een Mercedes-baas.

Horner: "Wij hebben een beetje minder neerwaartse druk gekozen voor de auto. Je kunt het verschil mogelijk dat zien aan de grootte van onze achtervleugel en die van Mercedes. We gebruiken wat minder energie in sector 2 en dan ben je sneller op het rechte stuk. Zelfs dan konden we een goede tijd noteren in sector 3. Dat helpt ons aan een goede rondetijd", zo legt Horner na afloop zijn kaarten op tafel.

Als we het hier kunnen, dan ook overal

Horner is blij, en heeft veel verwachtingen van de race van morgen.

Hij zegt: "Dit geeft ons zeker meer vertrouwen. Laten we zien hoe het morgen gaat, maar deze baan is zo goed geweest voor Mercedes in het verleden. Als wij hen hier kunnen verslaan, dan kunnen we het overal. Er staat veel op het spel, maar het hele team werkt echt heel goed samen. Het is ook nog eens lastig dit jaar, omdat ze moeten werken aan de huidige bolide, maar tegelijkertijd ook aan die van volgend jaar terwijl er ook nog eens een budgetplafond is overeengekomen."

Perez staat er ook goed bij

Voor de race verwacht hij veel spanning; hij zal wellicht met geknepen billen op de pitmuur zitten.

Horner vertelt bij Sky Sports F1: "Mercedes was erg snel in Barcelona en dat verwachten we ook van ze hier in Frankrijk. Het verschil is nu wel dat Pérez er ook bij zit en je zag wat hij deed in Baku twee weken geleden. Als je twee auto's hebt die voorin meedoen, dan heb je meerdere strategische opties. Ik denk dat we in een goede vorm zijn voor de race van morgen. Een goede start en pitstops zijn cruciaal, de basis moet helemaal goed gaan. Dit is in ieder geval fenomenaal voor het team."