UPDATE: Max Verstappen kan de uitleg van Pirelli over crash na klapband niet zo volgen: "Behoorlijk vaag"

Max Verstappen kan de uitleg van Pirelli niet goed volgen. Dat zei de Nederlander tijdens de donderdagse persmomenten vooraf aan de Grand Prix van Frankrijk.

Tijdens de vorige race in Azerbeidzjan ging het finaal mis: met nog een aantal ronden te gaan klapt de linker achterband van Verstappen uit elkaar, de auto vliegt op hoge snelheid in de muur. Een paar honderd meter eerder overkomt Lance Stroll in de Aston Martin hetzelfde, de coureur crashte bij hoge snelheden van de baan nadat eveneens links achter de band het begeeft.

Max Verstappen krijgt de vraag of hij begrip heeft voor de uitleg van bandenfabrikant Pirelli: "Persoonlijk niet. Ik vind het behoorlijk vaag wat zij zeggen. Het zou een stuk beter te begrijpen zijn als ze met een wat duidelijkere verklaring waren gekomen", aldus de leider in de huidige WK-stand Formule 1.

Bandenleverancier Pirelli deed er ruim anderhalve week over om de banden nader te onderzoeken en kwam dinsdag met een verklaring.

Het door de Italiaanse leverancier zelf uitgevoerde onderzoek wees uit dat er met de kwaliteit van het rubber niets mis was. Er was Pirelli niets te verwijten wat betreft het ontwerp van de banden waarmee men reed in Bakoe.Een breuk binnenin de band zou volgens Pirelli veroorzaakt kunnen zijn door "omstandigheden tijdens het rijden".

Red Bull en Aston Martin kwamen kort erna ook met verklaringen: de teams meenden na hun onderzoek dat er ook hen niets te verwijten viel; met de auto's was niets mis wat had kunnen bijdragen aan de uit elkaar vliegende banden van Verstappen en Stroll.

Pirelli had na de vrije trainingen op vrijdag in Bakoe het advies aan de teams gegeven om de banden verder op te pompen. Zowel Red Bull Racing als Aston Martin concludeerden dat zij zich aan alle voorschriften van Pirelli hadden gehouden en dat er met hun auto niets mis was.

UPDATE 22:41 uur: De zogenoemde 'boycot' is er nooit geweest

De Telegraaf beweerde donderdag dat de coureurs massaal een bijeenkomst zouden 'boycotten' door niet naar de praatsessie te gaan die Pirelli wilde houden om de bevindingen met de coureurs te bespreken. Het verhaal over de boycot blijkt onzin: GPToday ook al zou een zogenoemde 'botcot' wel erg vreemd zijn, daar alle teams samenwerken met Pirelli. Bovendien krijgen coureurs dan uitgebreid de mogelijkheid om vragen te stellen en zaken opgehelderd te krijgen. Pirelli-baas Isola vertelt dat de meetig om praktische redenen was verplaatst naar een moment dat iedereen er bij aanwezig kon zijn. De Telegraaf meldde dat van een 'boycot' sprake zou zijn waarmee coureurs massaal onvrede zouden willen uiten door niet op te komen draven bij de bijeenkomst. GPToday was al skeptisch omdat het erg onprofessioneel zou zijn aangezien onvrede juist kan worden geuit op een dergelijke bijeenkomst.

Op social media gingen donderdag berichten rond waarin wordt gesteld dat alle 20 de coureurs niet aanwezig wilden zijn bij een uitleg van Pirelli. Met deze zogenoemde 'boycot' zouden zij dan hun ongenoegen willen uitten, terwijl dat natuurlijk juist bij uitstek had gekund tijdens een praatsessie met de bandenmaker.

Een werkelijke 'boycot' zou bijzonder zijn, aangezien Pirelli de enige leverancier is waarmee de F1-teams overeenkomsten hebben. Een gesprek met de maker van de banden zou dan juist dé manier zijn om vraagtekens te kunnen wegnemen.

In hoeverre de coureurs bereid zijn tot een daadwerkelijke 'boycot' de bandenleverancier zal op vrijdagochtend op Paul Ricard wellicht nog erg meevallen. De Franse Grand Prix vangt aan wanneer de eerste vrije training begint. De pits uitrijden kan toch echt alleen maar door samen te werken met je bandenleverancier.

"Geluk gehad"

Verstappen heeft geluk gehad in Bakoe, zegt hij. De coureur vertelt dat hij gemakkelijk gewond had kunnen raken.

Verstappen: "Ik had eigenlijk best wel geluk om de muur te raken aan de rechterkant van het circuit, in plaats van links. Ik denk dat als ik daar links was gegaan het echt een enorme impact zou zijn geweest."

Op die plek aan de linkerkant zit namelijk de ingang van de pitstraat. Nico Rosberg stelde de die ingang van de pitstraat al ter discussie. Volgens hem loopt het vreselijk af als een auto daar verkeerd van de baan vliegt, zo stelde de Duitser TV-analist nog voordat de crashes er waren gebeurd tijdens de race. "Levensgevaarlijk daar", aldus Nico.