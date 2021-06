Toto Wollf hoopt dat zijn team, de coureurs én de auto's de dip achter zich laten

Teambaas Toto Wolff hoopt in de aanloop naar de Franse Grand Prix dat Mercedes op Paul Ricard het einde van de donkere tunnel heeft bereikt.

Omdat Mercedes, Hamilton en Bottas weinig succes hadden in Monaco en Bakoe, is Wolff blij daar nu weg te zijn. De Mercedes is erom bekend het op stratencircuits minder te doen dan op permanente racebanen

Wolff: "We komen terug van twee stratencircuits die niet geschikt zijn voor onze auto. Twee circuits waarvan we wisten dat ze moeilijk voor ons zouden zijn. Wj zijn teleurgesteld dat we een podiumplaats en een overwinning hebben moeten verliezen door onze eigen fouten. Die frustratie laat zien wat voor standaarden wij aanhouden. Het is wat ons vooruit drijft.”

Vertrouwen

Mercedes heeft zowel in Monaco als in Bakoe wel steeds één auto voorin het veld kunnen krijgen, maar Wolff verwacht meer van zijn team.

Wolff: “Slechts één van onze coureurs vond steeds het vertrouwen om het beste uit de auto te halen. "

Hij legt uit: "Valtteri in Monaco en Lewis in Bakoe. In zo een intens titelgevecht moeten we bij elke race een auto afleveren die onze beide coureurs in staat stelt vol vertrouwen op de limiet te rijden.”

Tot op heden heerste Mercedes altijd op Paul Ricard

Op het circuit van Paul Ricard is Mercedes tot op heden onverslaanbaar. Lewis Hamilton pakte in zowel 2018 als 2019 poleposition en de overwinning. Valtteri Bottas kwalificeerde zich altijd als tweede, achter zijn teamgenoot.

Vorig jaar was er geen race vanwege coronapandemie.

De baan zou de Mercedes goed moeten liggen, en Toto Wolff klinkt vol zelfvertrouwen. Het valt dus nog maar te bezien of Max Verstappen iets kan aanrichten tegen Mercedes, al hoewel het team wellicht ook niet zomaar de slechte sfeer in het team van zich af kan zetten.

Garanties uit verleden?

Wolff: “De Franse Grand Prix brengt ons terug naar een wat meer traditioneel circuit met hopelijk ook wat meer succes voor ons. Het is een baan waar wij het in het verleden altijd goed hebben gedaan.”

Wolff hoopt dat zijn team en materiaal vanaf dit weekend weer 180 graden weet te draaien; het is aan he om het voor elkaar te krijgen dat alle neuzen weer dezelfde richting uit wijzen.

Nog lange weg

“We hebben pas zes races gehad dit seizoen. Het zit vooraan heel dicht bij elkaar en we verwachten niet dat dat snel zal veranderen. We zullen proberen onze lessen van de afgelopen weken om te zetten in prestaties en een veel sterker weekend af te leveren met beide auto’s.”