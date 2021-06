Geld klotst tegen plinten op bij McLaren: Ook oranje team in de stroom slurpende elektrische FE

Het team van McLaren is er maar druk mee: vorige week maakte Zak Brown al bekend dat zijn team vanaf volgend seizoen deel neemt aan de stroom slurpende serie voor offroad Extreme E.

De mannen met oranje auto's zijn ook in IndyCars en Le Mans Series vertegenwoordigd, en dus laat Zak Brown nog weer eens weten dat er nu ook opties worden besproken om volgend seizoen in de Formule E in te stappen.

McLaren rijdt overal mee



<Zak Brown zei eerder deze week dat het team overal is om daar vervolgens ook te winnen. Om de hele lijkt maar compleet te maken, zegt Brown ook nog dat hij nog overweegt om een team deel te laten nemen aan het world endurance kampioenschap.

Volgens persberichten is het slechts een poging om ook op de hoogte te blijven van alles dat er in elke tak van autosport gebeurt.

Geld klotst tegen de plinten op bij McLaren

McLaren Racing zal dan ook in 2021 onderzoeken in hoeverre McLaren het kan gaan opnemen tegen de andere teams in die tak van sport.

Volgnes Zak Brown staart hij zich nu al een tijdje stuk op de Formule E, waarbij hij de mogelijke opponenten voor de toekomst eens nauwlettend in de gaten houdt.

Het gaat goed, met de zaken bij McLaren zou je dus denken.

En inderdaad, de Amerikaanse Zak Brown heeft er geen moeite mee om te vertellen dat het geld tegen de plinten op klotst bij McLaren.

"Het gaat erg goed met het team." Ook Financieel ook, zegt Brown.

"Ja, ja, wij zijn financieel heel welvarend", zegt de Amerkaanse teambaas vol trots.