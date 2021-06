Mercedes-baas Toto Wolff praat niet met de media na rampzalige vrijdag in Bakoe

Teambaas van Mercedes Toto Wolff praat maar wat graag met de media als het team de afgelopen zeven jaar de ene na de andere race en wereldtitel weet te winnen. Na de rampzalige vrijdag van het team van Mercedes in Bakoe tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan is de Oostenrijkse teambaas echter niet bereid journalisten tekst en uitleg te geven.

Lees hier hoe Mercedes worstelde tijdens de eerste vrije training en hier hoe het team nog verder door de bodem zakte tijdens de tweede vrije training in Bakoe. Mercedes lijkt zich in een diepe cricis te bevinden, nadat het team tijdens de vorige race al de leiding in beide kampioenschappen Formule 1 verloor aan Max Verstappen en het team van Red Bull Racing.

Straks meer.