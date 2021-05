Preview Indy 500: Op weg naar eeuwige roem en een fles melk

'Ladies and gentlemen, start your engines'. Deze beroemde oneliner wordt om 18.38 Nederlandse tijd door levende racelegende Roger Penske uitgesproken. Het is de opmaat richting de start van de 105de Indy 500. De wedstrijd is een van de grootste autosportraces van het universum. In dit artikel een uitgebreide preview over deze iconische ovalrace.

Double Dutch

De Indianapolis 500 bestaat al sinds begin de twintigste eeuw. De allereerste editie vond plaats 110 jaar geleden, precies op de dag af. Op 30 mei 1911 werd Roy Harroun in een Marmon Wasp, een 7820 cc zescilinder als overwinnaar afgevlagd.

De enige Nederlander die op de Indianapolis Motor Speedway won, was Arie Luyendyk. In 1990 en 1997 schreef hij de historische race achter zijn naam.

De meeste overwinningen hebben A.J. Foyt, Al Unser en Rick Mears. Alledrie pakten ze vier keer de zege. Van het huidige veld heeft Heilo Castroneves de meeste met drie overwinningen.

Sjezen langs betonnen muren

De baan in Indianapolis is een oval van 2.5 mijl (4 kilometer) en kent vier lange kombochten naar links. In totaal rijden de heren en dame 500 mijl over 200 rondes. Dat is omgerekend 805 kilometer. Snelheden boven 350 km/u halen de coureurs met speels gemak.

De snelste ronde ooit staat nog steeds op naam van Luyendyk. De tweevoudig Indy 500- winnaar reed tijdens de kwalificatie in 1996 een tijd van 0.37.616. Gemiddeld reed de Nederlander 382 kilometer per uur.

Of deze tijd ooit wordt verbroken, is nog maar de vraag. Sinds 1997 zijn de wagens een stuk langzamer en is sindsdien de magische grens van 380 km/u gemiddeld niet meer aangetikt.

Brickyard

De speedway kenmerkt zich door de beroemde Brickyard. Dat is een smalle strook van klinkers (bricks) bij de start -en finishlijn. Het is een prachtig eerbetoon aan de vroegere jaren. 112 jaar terug, in 1909, lag de gehele kombaan er vol van. In totaal 3.2 miljoen stuks.

De oval was oorspronkelijk van grind, kalksteen, teer en 220.000 gallons (ca. 833.000 liter) asfaltolie. Het was een gevaarlijke ondergrond voor de bolides. Gladheid veroorzaakte bij de eerste race in Indianapolis meteen voor chaos en vijf dodelijke ongevallen.

Direct greep de eigenaar van het circuit in om ernstige ongelukken in de toekomst te voorkomen. In 63 dagen tijd was de baan omgetoverd naar een baan met met een laag van stenen. 'Brickyard' is daarom de gebruikelijke bijnaam voor de Indy 500.

Volle melk

Als Rinus VeeKay eerste wordt, krijgt de Nederlander geen champagne, maar een fles melk. Niet alleen om op te drinken, maar ook - volgens de traditie - om over het eigen hoofd te gieten. De deelnemers geven vooraf hun favoriete melksmaak door aan de organisatie. VeeKay koos voor volle melk.

Dit ongebruikelijke tafereel stamt uit 1936. Tijdens de 24ste editie was het erg warm. Louis Meyer won voor de derde keer en was uitgeblust. Hij kon wel een oppepper gebruiken en vroeg om karnemelk, volgens Meyer een voedzame en verfrissende drank.

Ondanks meerdere pogingen van een marketeer in de melkindustrie kwam het melk drinken door de winnaar pas in 1954 van de grond. De coureur die zegevierde kreeg namelijk 400 dollar bonus bij het achterover klokken van een glas melk. In 1956 werd het gemeengoed dankzij de winnaar Pat Flaherty, die een tekort aan calcium had. Die tikte na de race twee flessen achterover. Naast melk werd er vanaf 1954 ook een glas water aangeboden aan de winnaar, maar na een aantal jaren besloot de organisatie om alleen het 'witte' drankje aan te bieden.

Memorial Day

De Indy 500 bestaat uit nog meer tradities. Zo vindt het evenement altijd plaats in mei op de laatste zondag voor Memorial Day. Op deze feest -en gedenkdag worden Amerikaanse soldaten herdacht die zijn overleden, voornamelijk door oorlogssituaties. Voor de start staat de organisatie extra stil bij deze bijzondere dag met ceremonies en patriottische liederen.

In 2020 was het de eerste keer in de historie dat de legendarische race niet rondom Memorial Day werd gehouden. Dit kwam door de gevolgen van het coronavirus. De wedstrijd was verplaatst naar 23 augustus.

Wat gebeurde er in 2020?

Takuma Sato won de race en pakte zijn tweede Indy 500-zege. De Japanner was in de slotfase in een hevige strijd verwikkeld met Scott Dixon. Sato pakte de leiding af van Dixon in ronde 155. Dixon greep die weer terug na de laatste serie pitstops. In ronde 173 had Sato weer de koppositie veroverd en Dixon moest andermaal in de achtervolging. Het gevecht tussen Sato en de Chip Ganassi Racing-coureur bleef continu spannend. Vijf ronden voor het einde kwam plots een einde aan de wedstrijd en het gevecht. Spencer Pigot klapte in de muur en zorgde voor een neutralisatie. De puinhopen waren niet op tijd opgeruimd om nog te kunnen racen en Sato won hierdoor onder full course yellow.

VeeKay debuteerde in de editie van 2020, maar door een fout in de pitstraat eindigde zijn eerste avontuur op de Brickyard in mineur. De Nederlander - die op dat moment goed onderweg was - tikte bij het insturen naar zijn de pitbox de muur en raakte enkele monteurs van zijn team. De rookte-kampioen van vorig jaar verloor hierdoor veel tijd en reed de pits uit als laatste. Tot overmaat van ramp kreeg VeeKay voor zijn fout een stop-and-go-penalty van de wedstrijdleiding. Daarmee was alle hoop op een goede eindklassering vervlogen.

Hoe het in 2021 afloopt, is koffiedik kijken. Maar na zijn zeer overtuigende zege op de binnenbaan van de Indianapolis Motor Speedway twee weken terug en na zijn sterke optreden in de Indy 500- kwalificatie behoort VeeKay tot een van de favorieten voor de eindzege.



Startopstelling

VeeKay start vanavond op de eerste startrij vanaf de derde positie. De Nederlander, pas 20 jaar, zorgde daarmee voor een unicum. Nog nooit presteerde zo'n jonge coureur om zich bij de eerste drie te kwalificeren voor de Indy 500.

Zesvoudig IndyCar-kampioen Scott Dixon staat op poleposition met Colton Herta tussen de Nieuw-Zeelander en de Nederlander in op P2. Dat poleposition geen garantie biedt voor de zege is terug te zien in de statistieken. 21 keer werd er van de 104 races vanaf pole gewonnen.

Binnen Midden Buiten Scott Dixon #9 Colton Herta #26 Rinus Veekay #21 Ed Carpenter #20 Tony Kanaan #48 Alex Palou #10 Ryan Hunter Reay #28 Heilo Castroneves #06 Marcus Ericsson #8 Alexander Rossi #27 Ed Jones #18 Patricio O'Ward Pietro Fittipaldi (R) #51 Felix Rosenqvist #7 Takuma Sato #30 James Hinchcliffe #29 Scott McLaughlin (R) #3 Graham Rahal #15 Conor Daly #47 Jack Harvey #60 Josef Newgarden J.R. Hildebrand #1 Santino Ferucci #45 Juan P. Montoya #86 Marco Andretti #98 Simon Pagenaud #22 Sebastian Bourdais #14 Stefan Wilson #25 Max Chilton #59 Dalton Kellet #4 Sage Karam #24 Will Power #12 Simona d. Silvestro #16

Cursief: oud-winnaar Indy 500, (R): rookie



Waar op tv te volgen?

De Indy 500 is in zijn geheel te zien op het open kanaal van Ziggo Sport en op het kanaal Ziggo Sport Racing. De uitzending begint op beide zenders om 17.30 met een uitgebreide voorbeschouwing. De race start officieel om 18.45. Heb je geen Ziggo-abonnement? Niet getreurd. Voor €3.99 kan je de wedstrijd los aanschaffen op de website van Ziggo Sport Totaal, een zogeheten Pay Per View. Via de website of Ziggo Sport Go App kan je dan de race volgen.