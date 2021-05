Max Vertappen is geen fan van stratencircuit Baku

Volgens zijn concurrenten kan Max Verstappen weer bijzonder snel uit de hoek komen in Azerbeidzjan volgend weekend als er wordt gereden in de straten van Baku. Verstappen denkt daar zelf anders over.

De straten van Baku brachten Verstappen tot nu toe nog weinig heil en zegen. Dat konden we ook zeggen voorafgaand aan de Grand Prix van Monaco, waar Verstappen tot dit jaar toe weinig imponerende prestaties kon laten zien. Hij vertrok er als overwinnaar in 2021.

In Baku viel Verstappen twee keer uit en zijn beste prestatie was dat hij er eens als vierde over de streep wist te komen.

Niet zijn favoriete circuit

Verstappen blikt alvast vooruit: "De baan is wel oké, maar het is niet een van mijn favoriete circuits eerlijk gezegd. Ik heb er nog nooit op het podium gestaan. Tijd om daar verandering in te brengen. Maar laten we eerst maar eens zien hoe goed onze auto is ten opzichte van Mercedes, want ik verwacht dat zij sterk terugkomen in Baku."

WK-leider

Verstappen reist voor het eerst in zijn loopbaan naar een circuit in de wetenschap dat hij bovenaan de voorlopige tussenstand voor het wereldkampioenschap staat. De Limburger blijft daar nuchter onder en hij weet dat het ook maar zo weer anders kan zijn.

Verstappen zegt in de vooruitblik die zijn Red Bull-team met hem besprak: "De leiding hebben in het kampioenschap voelt natuurlijk goed, maar ik wil daar aan het einde van de laatste race staan, dat is het enige wat telt."

Na de dominante zege in Monte Carlo wist Verstappen het team van Mercedes en Lewis Hamilton van de voorlopige eerste plaats te stoten. Hamilton had een kleurloze race en finishte zevende, Bottas viel uit nadat zijn rechter voorwiel niet los wilde komen tijdens zijn pitstop.

Red Bull heeft nu één punt voorsprong op Mercedes, Verstappen verzamelde tot nu toe vier puntjes meer dan de Britse zevenvoudig wereldkampioen die de sport de afgelopen jaren tot verveling aan toe domineerde met Mercedes.