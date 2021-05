LIVE Grand Prix van Monaco: Leclerc valt uit voor de race: Kan Max Verstappen winnen in het prinsdom?

Welkom bij dit live-verslag van de Grand Prix van Monaco. Volg hier de ontwikkelingen op de baan, ververs daarom deze pagina met regelmaat om op de hoogte te zijn. Max Verstappen start niet vanaf de pole position maar gewoon vanaf de tweede startplek die hij trainde tijdens de zinderende kwalificatie van gisteren.

Drama al vóór de race

Drama nog voordat de race van start is. Charles Leclerc is uitgevallen met zijn Ferrari, nog voordat de race begon. Zijn team heeft de Ferrari zo goed mogelijk hersteld na kwalificatie van zaterdag, waarin hij crashte. Het team gokte erop dat de versnellingsbak niet verwisseld hoefde te worden, om zo een gridstraf te ontlopen. Wellicht niet de allerbeste keuze van teambaas Mattia Binotto.

DNS

Leclerc kwam hoofdschuddend de tunnel uit gereden tijdens de ronde onderweg naar de grid. Die grid haalde hij echter niet, omdat de Ferarri niet naar behoren werkte. Hij parkeerde zijn auto in de garage, zijn monteurs probeerden nog te sleutelen, maar het is onbegonnen werk. Teleurgesteld stapte de Monegask uit, achter zijn naam komt een DNS: Did Not Start.

De Monegask liep duidelijk teleurgesteld naar de startgrid om toch aanwezig te zijn bij de volksliederen.

Start van de Grand Prix van Monaco

Max Verstappen komt goed van zijn plaats, hij duikt als eerste coureur de tunnel in als de rest van het veld achter hem aan stormt. De eerste klap in een daalder waar. Bij dezen de daalder. Alle coureurs lijken goed door de eerste ronde te komen. Na een ronde ziet de top-tien er als volgt uit: Verstappen voor Bottas en Sainz. Daaarachter: Norris, Gasly, Hamilton, Vettel, Perez, Giovinazzi en Ocon.

Na drie ronden is de pikorde ongewijzigd. DRS mag vanaf deze ronde worden gebruikt. Verstappen zet ronde op ronde de snelste raceronde neer en heeft een gaatje van een kleine twee seconden opgebouwd ten opzichte van Valtteri Bottas.