Valterri Bottas: "Als alles samen komt pak ik in Monaco de pole position"

Strijdvaardige taal van Valterri Bottas. Als alles op z'n plek valt dan kan hij er wel eens vandoor kunnen gaan met de meest felbegeerde poleposition van het hele seizoen. Alle coureurs weten dat tijdens de Grand Prix van Monaco de startplaats nog meer bepalend is voor de einduitslag dan waar dan ook.

Valterri Bottas heeft in ieder geval zijn pijlen gericht op maximaal scoren. Dat zal hij ook wel moeten om uit de schaduw van zijn teamgenoot Lewis Hamilton te stappen, nu de Brit zijn beste seizoenstart ooit beleeft.

Waar er twee vechten om een been..

..daar wil Bottas er mee heen. De Finse coureur ziet het wel gebeuren dat niet Max Verstappen en ook niet Lewis Hamilton maar juist híj met de poleposition aan de haal gaat in het prinsdom.

Vrienden

Bottas vertelt aan Motorsport-Total: "Ik woon het grootste deel van mijn tijd naast de start-finishlijn. Het is dus in alle opzichten een unieke Grand Prix. Als je alle wegen hier kent, en de omgeving naast het circuit dan maakt dat deze Grand Prix wel heel speciaal. Ik heb hier veel vrienden gemaakt en dat maakt het uniek voor mij."

Of Bottas dit weekend vrienden maakt is echter afwachten, aangezien hij het zelf wel ziet gebeuren dat hij er met de poleposition vandoor gaat.

Alles geven

Bottas: "In de derde deel van de kwalificatiesessie moet je alles geven. Er is zoveel informatie die je in korte tijd krijgt, dus je moet het weekend zo fris mogelijk beginnen - zowel mentaal als fysiek. Dan heb je hopelijk genoeg reserves voor het hele raceweekend."

Revanche

Met die mentaliteit lijkt Bottas zelfverzekerd voor het komende weekend te zijn. Als hij terug kijkt naar de Grand Prix van Monaco van 2019 dan zal hij nog een zure nasmaak hebben aan dat weekend aangezien hij toen de pole op een fractie na misliep.

Bottas: "In 2019 miste ik de pole met minder dan een tiende, in de laatste bocht. Ik herinner me nog goed dat ik wat onderstuur had en wat wijd ging. Toen ik opschakelde, gleed ik teveel op de cerbstones, daarmee verloor ik het momentum."

De Finse coureur is dan ook vastberaden het nu beter te doen. Hij beseft dat het van belang is dat alles tot in perfectie verloopt en dat begint bij de cruciale kwalificatiesessie, zegt hij. Hij gelooft er in ieder geval in dat hem dit weekend gaat lukken wat hem in 2019 niet lukte.

Bottas: "Ik kan op pole staan als het me lukt", besluit de Fin strijdvaardig.