Boze tongen beweren: 'Vettel ingehuurd te meerdere ere en glorie van Stroll'

Sebastian Vettel is door Aston Martin ingehuurd om vervolgens verslagen te worden door Lance Stroll om de zoon van de miljardair Laurance Stroll beter te doen lijken dan hij daadwerkelijk is. De theorie wordt de wereld in geslingerd door de Roemeen Colin Kolles.

Kolles: "Op de achtergrond spelen veel factoren een rol."

Die duistere motieven zouden de voornaamste redenen geweest zijn om de viervoudig wereldkampioen van Ferrari naar het team met de groene auto te halen.

Sinds hij ooit samenwerkte met Toto Wolff en een smerige ruzie kreeg, doet Kolles regelmatig negatieve uitspraken over Toto Wolff.

Voormalig HRT-teambaas Colin Kolles, die een naaste medewerker was van Toto Wolff - waarna de twee knallende ruzie kregen - zei weer eens dat de "Stroll-Wolff-combinatie" "erg gevaarlijk" is voor Vettel.

Kolles noemde Wolff omdat de Mercedes-teambaas nu aandeelhouder van Aston Martin is - en naar verluidt een sleutelrol speelde bij het samenbrengen van Vettel en het voormalige Racing Point-team.

Kolles wordt nu weer geciteerd door de krant Kolner Express.

Kolles:"Vettel werd alleen ingehuurd om Lance Stroll er beter uit te laten zien. Meneer (Lawrence) Stroll wil zijn zoon wereldkampioen maken."

Voormalig F1-coureur David Coulthard lijkt het daarmee eens te zijn.

David Coulthard: "Ik vraag me af of er een nieuw merk wordt gebouwd - niet Aston Martin, maar Lance Stroll," zei hij.

"Als hij Vettel verslaat, rechtvaardigt dat dat hij een toekomstige wereldkampioen wordt genoemd."

Sommigen in de Formule 1 vragen zich af hoe lang de Duitser het zal volhouden met zijn huidige vorm.

Voorlopig lijkt Vettel in de Formule 1 te willen blijven, zo gaf hij ook aan na een sterke kwalificatie in Portugal afgelopen weekend. Daar wist hij zich in de top-tien te kwalificeren, terwijl Lance Stroll met nieuwe updates in zijn auto niet weinig indruk maakte.

Sebastian Vettel: "Ik had natuurlijk graag meer tijd en meer tests gehad om me aan te passen, maar het is onmogelijk in onze sport", vertelt hij aan de Belgische omroep RTBF.

Sebastian Vettel: "Het is moeilijk als we van team wisselen", voegde Vettel eraan toe. "Ik heb het gevoel dat ik moet wachten tot de dingen op hun plaats vallen - ik moet alle stukjes van de puzzel in elkaar zetten.

"Naar mijn mening zal het in een paar races al veel beter zijn."

Wat betreft alle huidige kritiek op zijn huidige vorm, antwoordde Vettel: "Soms is het gerechtvaardigd, soms niet.Maar om eerlijk te zijn, het maakt me niet echt uit wat mensen van buitenaf denken. Wat ik wel verwacht, is een oprechte mening van het team, en als dat kritiek is, moet ik die accepteren en mijn best doen om die te veranderen."

Voor Colin Kolles staat het echter vast: Vettel is als trekpop ingehuurd en zal het niet makkelijk krijgen naast Lance Stroll, zodat de zoon van de miljardair Laurance kan worden gezien als een toekomstig wereldkampioen.

Vorig jaar bemoeide Colin Kolles zich ook uitgebreid in de media met de rel rond de 'roze-Mercedes' waarbij ook toen Toto Wolff het moest ontgelden.

Aangetekend dient te worden dat Kolles en Toto Wolff waarschijnlijk geen vrienden zijn. In 2013 zou Kolles Wolff hebben gechanteerd met een stiekeme audio-opname. Daarin zou Wollf onaardige dingen hebben gezegd over allerlei Mercedes-bobo's, maar die zaak werd nooit opgehelderd. De twee zouden het samen hebben 'opgelost'. Hoeveel geld die kwestie Wolff eventueel kostte is niet duidelijk.