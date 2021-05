Hamilton wint GP van Portugal, Verstappen knokt zich naar tweede plek

Lewis Hamilton heeft de Grand Prix van Portugal als snelste gereden en wint de race. Max Verstappen kwam tekort en finishte als tweede voor Valterri Bottas die het podium compleet maakt.

De Grand Prix van Portugal gaat van start onder een stralende zon: de buitentemperatuur is 19 graden Celsius terwijl de temperatuur van het asfalt 39 graden Celsius is.

Start

De Grand Prix gaat voortvarend van start: Het volledige veld komt goed door de eerste paar bochten en Bottas weet de eerste ronde aan de leiding te blijven. Sergio Perez verliest zijn vierde plaats aan Carlos Sainz. Bij eerste doorkomst is de pikorde is de top-tien als volgt:

Bottas leidt voor Hamilton, Verstappen Sainz, Perez, Norris, Ocon, Leclerc, Gasly en Vettel.

Raikkonen zorgt voor safetycar

Vlak daarachter raakt Kimi Raikkonen bij de eerste doorkomst op het rechte stuk de linker achterband van zijn teamgenoot Giovinazzi. Raikkonen raakt zijn voorvleugel kwijt, onderdelen vliegen in het rond en dat zorgt voor veel vuil op het rechte stuk. Raikkonen vindt zijn waterloo in de grindbak, terwijl de eerste safetycar wordt ingezet.

Herstart van de race

Lewis Hamilton let niet op vlak achter Bottas en de Brit is niet helemaal wakker als de Fin op een slim moment op het gas gaat. Al in de eerste bocht duikt Max Verstappen de regerend wereldkampioen voorbij: P2 voor Max Verstappen.

Verstappen kruipt daarna gelijk aan bij de staart van Valterri Bottas die nog altijd aan de leiding ligt van de race ligt. Na tien ronden laat Verstappen zich heel duidelijk zien in de spiegels van Bottas, maar de Nederlander is nog te ver weg voor een inhaalpoging.

Waar er twee vechten om een been..

Direct daarna pakt Lewis Hamilton zijn kans om Verstappen terug te pakken voor de tweede plek: Hamilton pakt Verstappen terug en de Nederlander geeft vervolgens via de boordradio aan dat hij kansloos was tegen de snelheid van de Mercedes.

Lewis Hamilton lijkt ontketend en kruipt ronde na ronde ietsje dichter op de staart van Bottas. Verstappen volgt op zo'n twee seconden daar achter.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner laat weten dat het zaak is dat Sergio Perez na gezakt te zijn naar de vijfde plaats, moet zorgen dat hij Norris weer snel in moet halen om een rol van betekenis te kunnen spelen in het belang van het team vandaag. Perez luistert en haalt op fraaie wijze de McLaren van Norris aan de binnenkant van bocht 1 in.

Daniel Ricciardo heeft ondertussen al zes man weten in te halen en rijdt na twintig ronden op de tiende plaatse mee.

Terwijl Lewis Hamilton al ronde lang dicht aan de staart van Bottas zit, komt er in de twintigste ronde een aanval die Bottas niet kan pareren: Hamilton pakt P1. De strijd heeft de Mercedes-coureur ogenschijnlijk veel gevergd qua banden, Hamilton klaagt in dezelfde ronde nog voor het eerst over slijtage van het zwarte goud onder zijn bolide.

Na 22 ronden is de top-tien:

Hamilton, Bottas, Verstappen, Perez, Norris, Leclerc, Ocon, Gasly, Ricciardo en Vettel.

De eerste pitsstops worden gemaakt door Sainz, Norris en Ocon. Ondertussen noteert Verstappen de snelle rondetijden waarmee hij dichter en dichter aan de staart kruipt van Bottas. Ronde na ronde zit Verstappen heel dicht op de staart van Bottas, maar net niet dichtbij genoeg. De Mercedes lijkt ook dit jaar gebouwd om aan de leiding te rijden. Hamilton heeft dat nu weer voorlopig voor elkaar. In de vieze lucht vlak achter de Mercedes van Bottas kan Verstappen weinig echte aanvalspogingen wagen. Ronde na ronde ziet Verstappen toe hoe hij Bottas niet zal kunnen aanvallen zonder dat hij daarbij zijn banden teveel zal vragen. Er moet wat gebeuren.

Red Bull Racing doet de 'undercut'

In de 36ste ronde van de wedstrijd duikt Verstappen ineens naar binnen om zijn mediums te verwisselen voor de harde band. De Mercedes-coureurs wordt opgedragen het tempo er flink in te houden deze ronden. Als Bottas de ronde erop reageert en ook naar het harde rubber wisselt komt hij vlak voor Verstappen naar buiten, maar glijdt nog teveel op zijn koude banden. Verstappen ziet het gebeuren en kiest voor de aanval: in bocht vijf weet hij de Mercedes van Bottas te verschalken: P2.

Sergio Perez lijdt de race als ook Hamilton is gestopt. De top-tien na 40 ronden: Perez, Hamilton, Verstappen, Bottas, Ricciardo, Alonso, Stroll, Norris, Leclerc en Sainz.

Na 45 ronden rijdt Sergio Perez nog altijd op de mediums in de rondte waarmee hij was begonnen. Nikita Mazepin is een rijdende chicane en let niet op als hij op een ronde wordt gezet door Perez. De leider van de race moet extra in de remmen en een ontwijkende beweging maken om de Rus niet te raken. "Idiot" klinkt het dan ook via de teamradio.

Ocon wist eerder al Gasly op fraaie wijze te passeren, in de 44e ronde pakt hij ook de Ferrari van Carlos Sainz fraai waarmee Ocon naar de voorlopig zevende tijd rijdt.

Mazepin krijgt strafje

De wedstrijdleiding kondigt een onderzoek aan naar het handelen van Mazepin voor het negeren van de blauwe vlaggen.

In de 49ste ronde klinkt Lewis Hamilton via de boordradio als hij klaagt over de balans aan de achterkant van zijn Mercedes. Toch weet hij Perez met groot gemak voorbij te komen, de Mexicaan rijdt al 51 ronden op dezelfde medium-band en zal nu snel door zijn team naar binnen geroepen worden voor een wissel naar de zachte band.

Nikita Mazepin krijgt een straf van vijf seconden voor het negeren van de blauwe vlaggen. teamgenoot Mick Schumacher is ondertussen lekker bezig en knokt met Latifi in de Williams voor hem. Mazepin komt ondertussen 55 seconden tekort op Schumacher. Met nog drie ronden te gaan weet Schumacher inderdaad de Williams van Latifi in te halen nadat de Williams-coureur een fout maakt.

Met nog tien ronden te gaan kijkt Verstappen aan tegen een gat van vijf seconden ten opzichte van leider Hamilton. Valterri Bottas komt eveneens vijf seconden tekort op Verstappen. Perez ligt na zijn late pitstop op de vierde plaats.

Op de sociale media meldt Kimi Raikkonen dat het zijn eigen fout was waardoor hij in de tweede ronde uitviel na contact met zijn teamgenoot.

Valterri Bottas pakt het punt voor de snelste raceronde, zo lijkt het. Max Verstappen kan Hamilton niet meer bedreigen en zal sowieso als tweede finishen en dus probeert het Red Bull Racing-team Verstappen nog te laten knokken voor het extra WK-punt voor de snelste ronde. Verstappen wisselt naar zacht maar kan het extra WK-punt uiteindelijk niet pakken: zijn snelste tijd wordt hem afgenomen door track limits in bocht veertien.