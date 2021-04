Marko wil Tsunoda niet te vroeg promoveren naar Red Bull

AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda is sinds 2019 lid van de Red Bull-familie en wordt gezien als een zeer groot talent. Een overstap naar de hoofdmacht ligt in de lijn der verwachting. Of dat in 2022 gaat gebeuren, is afwachten. Red Bull-adviseur Helmut Marko wil Tsunoda eerst voldoende laten rijpen.

Red Bull heeft er een handje van om jong talent de kans te geven bij het eerste team. Maar na Max Verstappen is geen enkele protegé erin geslaagd om de belofte in te lossen. In 2019 werd Gasly na tegenvallende prestaties teruggezet naar het zusterteam en werd vervangen voor Alexander Albon. Diezelfde Albon werd een jaar later ingewisseld voor Sergio Pérez.

Dat Marko met Tsunoda geen overhaaste beslissing neemt, komt dus niet uit de lucht vallen. ''We hebben een ruwe diamant met Yuki. We gaan hem niet te snel in het diepe gooien", zei Marko in een interview met Formel1.de. "We kijken naar zijn ontwikkeling en nemen de tijd voor. We hebben pas de eerste race van 23 verreden, we zien wel wat er gebeurt.''

Tsunoda maakte in Bahrein zijn officiële F1-debuut met een negende plaats in de race. Marko sprak na afloop vol lof over de 20-jarige Japanner. ''We zijn blij om hem in huis te hebben. Hoe hij alles aanpakt en de wagen laten vliegen over het asfalt is fantastisch.''

Tsunoda kwam vorig jaar nog uit in de Formule 2 en werd derde in de eindstand, vlak achter winnaar en Haas-coureur Mick Schumacher. Met zijn opvallende prestaties verzekerde hij zichzelf van een stoeltje bij AlphaTauri.